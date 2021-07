Replica lui Bănescu pentru Dan Barna: BOR şi-a afirmat poziţia favorabilă şi clară faţă de vaccinare. În România sunt 18 culte religioase

„În legătură cu din nou clamata implicare a Bisericii (Ortodoxe) în demersul de convingere a oamenilor să se vaccineze, e bine să ne amintim că în România există 18 culte religioase, partenere sociale ale statului şi cu care acesta se situează într-un dialog pe diverse teme cu relevanţă publică”, spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, potrivit Digi24.

Bănescu arată că Biserica Ortodoxă Română şi-a afirmat deja de nenumărate ori poziţia favorabilă faţă de actul vaccinării într-o pandemie, îndemnându-i pe clerici şi laici să ia cu adevărat în serios boala.

„Aceasta este o atitudine fundamental etică izvorâtă din virtutea bunului-simţ, dar şi din libertatea personală care presupune responsabilitatea comunitară pentru care Biserica pledează permanent. Implicarea cultelor religioase într-un demers persuasiv pe o temă extra-religioasă şi într-o problematică în care exclusiv competenţa medicală este adecvată şi relevantă, nu poate transgresa însă limitele contextului celor menţionate mai sus”, arată Vasile Bănescu.

Dan Barna propune un parteneriat între BOR şi Guvern

Vicepremierul Dan Barna a declarat că nu exisă altă variantă pentru a ne proteja în faţa valului 4 al pandemiei în afară de vaccinare. Barna a precizat că îi va propune premierului Florin Cîţu ca Biserica Ortodoxă să devină partener în campania de vaccinare.

Vicepremierul Barna propune ca preoţii să transmită mesaje de încurajare a vaccinării. El a oferit exemplul Bisericii Ortodoxe din Grecia, unde în urma unui astfel de demers, rata vaccinării a ajuns la 50%.

„Discutăm foarte clar şi voi propune premierului ca la nivelul Guvernului să avem un dialog şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru şi iată că Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere şi în înţelepciunea Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul BOR. Acest mesaj este timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat. Este una dintre măsuri”, a afirmat Dan Barna, la finalul şedinţei de luni a Biroului Politic Naţional al USR PLUS.