Remus Borza, despre războiul taximetriştilor cu aplicaţiile gen Uber: Am transformat România în ţara rablelor sau în cimitirul european al maşinilor SH

Taximetriştii au blocat, miercuri, centrul Capitalei mai multe ori pentru a cere Executivului să adopte modificările la Legea taximetriei, promise în urmă cu trei săptămâni.

Pornind de la întrebarea "Taxi versus Uber.Disconfort sau Civilizaţie?", deputatul independent Remus Borza afirmă, pe blogul său, că "într-o economie de piaţă, nu poţi crea poziţii de monopol, cu atât mai puţin în sfera serviciilor"

"Uber şi Taxify au transportat, anul trecut, peste trei milioane de români, pentru care au plătit impozite. Doar în Bucureşti, impozitul plătit de Uber a fost de trei ori mai mare decât impozitul plătit de toate companiile de taxi care operează în capitala ţării. Cei mai mari jucători din piaţa de taxi sunt pe pierdere an de an, fără ca Fiscul să-i ia vreodată la bani mărunţi", scrie Borza.

"Există o problemă în Bucureşti care nu a fost rezolvată nici de municipalitate, nici de Ministerul Transporturilor: traficul supraaglomerat. Sunt peste două milioane de maşini în circulaţie, care emană în atmosferă noxe la greu. Există şi o acţiune de infringement a Comisiei Europene care a sesizat Curtea Europeană de Justiţie privind calitatea aerului din marile oraşe ale României. Timpul a trecut, iar România nu a fost în stare să se conformeze standardelor de mediu acceptate la nivelul UE. Cel puţin trei mari oraşe, Bucureşti, Iaşi şi Braşov, au nivelul de poluare cu particule fine de praf PM10 peste normele din Directiva 2008/50/EC. Nivelul acceptat este de 50 de micrograme pe metrul cub în 24 de ore, însă nu trebuie să depăşească 35 de zile dintr-un an. În Bucureşti, frecvent, vorbim despre 200 Mg/m³. După ce am renunţat în 2017 la taxa de mediu, au fost înmatriculate peste un milion de maşini second hand, veritabile sicrie pe roţi", sus.

Am transformat România în ţara rablelor sau în cimitirul european al maşinilor second hand, susţine deputatul Remus Borza.

"Apelând la acest serviciu de tip car-sharing sau ride-sharing se diminuează cu până la 25% numărul autovehiculelor din trafic şi implicit al noxelor, conducând la decongestionarea traficului şi la un mediu mai curat", conchide deputatul.

