Relaxarea de la 1 iunie: călătorii, terase şi plajă în anumite condiţii

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi noile măsuri de relaxare a restricţiilor ce vor intra în vigoare de la 1 iunie. Astfel, de la începutul săptămânii viitoare vom putea merge la terase, la plajă sau la spectacolele în aer liber, în condiţiile în care vor fi respectate măsurile de siguranţă, dar vom putea călători şi în afara localităţii de reşedinţă fără declaraţia pe proprie răspundere. Şeful statului a atras însă atenţia că pericolul noului coronavirus nu a trecut încă şi că este necesar să rămânem vigilenţi.

„Avem şi azi aproape 200 de cazuri noi, deci nu putem vorbi de o reducere semnificativă a epidemiei. Deci: atenţie, atenţie, atenţie! Avem şi câteva veşti pozitive. Începând din 1 iunie, câteva activităţi vor redeveni posibile. Se redeschid terasele, însă e nevoie de măsuri speciale. Mesele vor trebui să fie la cel puţin 2 metri. Vor putea să stea maximum 4 persoane la o masă. De la 1 iunie se va putea merge la plajă, dar şi aici e nevoie de păstrarea distanţei de cel puţin 2 metri între scaunele de plajă. Tot de la 1 iunie va fi reluat transportul internaţional rutier şi feroviar, în condiţii de siguranţă de distanţare şi de igienă. Vor deveni posibile spectacolele în aer liber, cu maximum 500 de spectatori, însă aceştia vor trebui aşezaţi pe scaune, la distanţele impuse de regulile de distanţare şi cu un control foarte strict la intrare. Deplasările în afara localităţii: de la 1 iunie vor fi libere, deci nu va mai fi nevoie de declaraţie când ieşim cu maşina sau cu piciorul, sau bicicleta din localitate. Competiţiile sportive: se vor putea relua pentru sporturile care se practică afară, mai puţin sporturile de contact. Competiţiile se vor desfăşura în această perioadă fără spectatori”, a declarat preşedintele Iohannis.

Astfel, după declaraţiile preşedintelui, mai rămân în vigoare restricţiile ce vizează în special activităţile în spaţii închise cu un număr ridicat de persoane, locurile unde riscul de transmitere a virusului este cel mai ridicat. Deci mallurile, restaurantele din spaţii închise, teatrele şi cinematografele vor rămâne în continuare închise. Dar şi restricţiile de zbor. „Au rămas în funcţie restricţiile ce vizează în special întrunirile în spaţiile închise şi cele în număr mare în spaţiile deschise, acolo unde riscul de infecţie era şi cel mai mare. Cred că în acest moment ciclul pandemiei, vorbim de explciaţii ştiinţifice medicale ce ne spun că practic primul val îşi cam încheie are cumva zilele numărate, chiar dacă scăderea asta se face cu paşi micuţi, pentru că după cum vedem totuşi mai sunt îmbolnăviri. Dacă luăm în calcul că au venit foarte mulţi cetăţeni în România, că a fost relaxare şi oamenii s-au întâlnit şi nu tot timpul au respectat regulile, totuşi nu avem o creştere mare. Asta înseamnă că în următoarele săptămâni curba asta descendentă nu va fi una abruptă ci una pas cu pas. Şi atunci nu mai e o motivaţie pentru aceste măsuri restrictive. E logic nu doar din punct de vedere medical, dar şi economic, politic, pentru că vedem că oamenii nu mai au răbdare. Nu e un risc epidemiologic mare în momentul asta, 99%, dacă lucrurile merg în acest trend, cu relaxări în paşi, în vară ele ar trebui să fie foarte ok”, este de părere Adrian Marinescu, medic în cadrul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Capitală.

De altfel, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ce anunţa cu o zi în urmă aceste măsuri de relaxare, sublinia faptul că situaţia epidemiologică din ţara noastră nu este încă perfect rezolvată. „Numărul cazurilor este unul stabil, însă situaţia din România nu este perfect rezolvată, fiind nevoie de mai mult timp până va exista certitudinea că situaţia este sub control. Numărul cazurilor este stabil - per ansamblu suntem într-o scădere, dacă luăm procentul cazurilor pozitive comparativ cu numărul testelor, dar situaţia nu este perfect rezolvată. Mai este timp care trebuie să treacă până avem certitudinea că situaţia este într-adevăr sub control”, a subliniat acesta.

Bilanţ în creştere: aproape 200 de cazuri noi

Evoluţia epidemiologică din ţara noastră se menţine într-un ritm încet de scădere după ce joi au fost raportate 197 de noi îmbolnăviri, cu 32 mai multe decât în ziua precedentă, ducând bilanţul total al cazurilor din ţara noastră al 18.791. Au fost efectuate nu mai puţin de 12.473 de teste în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că doar 1,6% au fost confirmate pozitive. În acelaşi timp, numărul persoanelor declarate vindecate a fost de 12.629, cu 467 de persoane externate în ultima zi. Asta înseamnă că 67% din totalul persoanelor infectate în ţara noastră s-au vindecat. În contextul în care bilanţul total al deceselor a ajuns la 1.231, cu doar 4 decese confirmate joi, numărul cazurilor active din ţara noastră a scăzut pentru prima oară sub bariera de 5.000 de cazuri, ajungând la valoarea de 4.931. Reamintim că, în vârful epidemiei noului coronavirus în România, în 29 aprilie se înregistra un maxim de 7.716 cazuri active. Şi numărul persoanelor în stare gravă a scăzut joi, când erau înregistraţi 182 de pacienţi internaţi la secţiile de terapie intensivă, cu 16 mai puţini comparativ cu ziua precedentă.

12 judeţe din ţara noastră nu au raportat niciun caz nou în ultima zi: Arad, Brăila, Caraş-Severin, Covasna, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Timiş, Vâlcea. În ciuda procentului mic de teste confirmate pozitiv, experţii în sănătate publică susţin că este necesar ca autorităţile să comunice câte din testele efectuate zilnic se fac persoanelor deja internate sau aflate în carantină şi câte unor alte persoane suspecte. „Strategii comunicatori să facă bine să raporteze zilnic câte din testele efectuate zilnic provin de la persoane internate sau aflate în perioada de carantină. După 14 zile, aceste persoane sunt testate zilnic până la externare. În evidenţă raportată - să zicem 5.000 de testări (de ce nu 15.000, cât e capacitatea declarată) vom regăsi o sumedenie de persoane din această categorie sau din rândul personalului medical. Cei pozitivi nu sunt raportaţi - că sunt deja pacienţi (nu mă refer la personal medical), iar pe cei negativaţi nu au de ce să îi raporteze. Aşa se face că este posibil că 200 de cazuri noi să provină din 1.000 de teste efectuate la cazuri care s-au prezentat la camera de gardă - ceea ce este infim. O să vedem că nu testăm mai deloc persoane care ar putea fi cazuri noi!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Sorin Paveliu, medic primar de medicină internă.

Dosar penal deschis după ce la un centru de dializă din Capitală au murit 15 persoane

Procurorii din Sectorul 6 ai Capitalei au deschis un dosar penal în care cercetează posibile fapte de zădărnicire a combaterii bolilor, în anchetă fiind vizat un centru privat de dializă. Potrivit acuzaţiilor, din cauza nerespectării de către unitatea medicală, a dispoziţiilor legate de prevenirea răspândirii COVID-19, ar fi fost infectate 74 de persoane, dintre care 15 au decedat. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba de centrul privat de dializă Diaverum. Ancheta este încă în faza urmăririi penale „in rem”, ceea ce înseamnă că nimeni nu a fost pus sub acuzare. Procurorii verifică doar fapte. Acelaşi centru, în luna martie, a fost amendat cu 30.000 de lei şi s-a ales cu suspendarea activităţii în urma unei anchete epidemiologice coordonate de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Studiu: Asimptomaticii dezvoltă anticorpii necesari prevenţiei reinfectării

Un studiu realizat de o echipă de specialişti ai Institutului Pasteur din Franţa susţine că pacienţii asimptomatici sau cei care manifestă simptome uşoare ale noului coronavirus dezvoltă anticorpi ce i-ar proteja împotriva unei reinfectări. Studiul aduce o concluzie optimistă în problema imunităţii, inclusiv imunităţii de grup, necesară pentru prevenirea unui nou val de îmbolnăviri.

Studiul condus de Olivier Schwartz, şeful unităţii de imunitate a Institutului Pasteur, a prelevat probe de la 160 de cadre medicale ale unui spital din Strasbourg. În condiţiile în care toate studiile s-au axat pe descoperirea anticorpilor la persoanele internate în spital, cele care au manifestat forme medii şi severe ale bolii, reprezentanţii Pasteur s-au axat doar pe pacienţii asimptomatici deoarece ei reprezintă 80% din totalul celor infectaţi. Studiul a arătat că 99,4% dintre cei investigaţi au dezvoltat anticorpi, iar un singur bărbat de 58 de ani nu a prezentat anticorpi. Specialiştii au precizat că nivelul cel mai mare de anticorpi, aproximativ 97%, a fost depistat după 4 săptămâni de la infectare. O altă concluzie a fost aceea că răspunsul anticorpilor părea să devină din ce în ce mai puternic pe măsură ce pacienţii se vindecau, iar aceştia apăreau a fi mult mai eficienţi în neutralizarea virusului. Nu în ultimul rând, experţii francezi susţin că pacienţii infectaţi şi vindecaţi ar putea beneficia de această imunitate până la 2 ani de la îmbolnăvire.

Examenele naţionale, organizate în două sesiuni

Preşedintele Iohannis a anunţat joi că anul acesta examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională vor avea, în premieră, două sesiuni. Astfel, cele două examene se vor desfăşura la datele planificate, însă, pentru elevii care, din motive medicale, nu vor putea participa, se va organiza această sesiune secundă. Şeful statului a precizat că pentru examenele de Evaluare Naţională cea de-a doua sesiune va începe pe 29 iunie, iar cea pentru Bacalaureat, în luna august.

„Examenele naţionale vor avea loc fizic, aşa cum au fost planificate şi anunţate deja de câteva săptămâni. Deci Evaluarea Naţională se va face începând din 15 iunie, aşa cum a fost planificată, după care vor avea loc examenele de Bacalaureat. Însă a apărut o problemă pe care am dorit s-o rezolvăm. Este posibil să fie copii care sunt bolnavi atunci când se ţine examenul. Este posibil să vină un copil la şcoală pentru examen şi la termometru să se constate că are febră şi nu poate să intre la examen. Pentru copiii, însă, care sunt bolnavi, care sunt găsiţi cu febră la intrarea în şcoală, care sunt izolaţi împreună cu familia la domiciliu, deci pentru motive medicale şi de carantină, se organizează o a doua sesiune de Evaluare Naţională începând din 29 iunie. În privinţa Bacalaureatului, cu siguranţă că şi aici este posibil să fie copii care au diferite probleme şi, pentru a putea rezolva pauşal chestiunea celor care, din varii motive, nu pot veni la prima sesiune, se va organiza ca şi în alţi ani o a doua sesiune de Bacalaureat, în august. Deci şi Evaluarea va avea o a doua sesiune, dar numai pentru copiii care au fost bolnavi sau izolaţi, sau carantinaţi. Iar pentru Bacalaureat, prima sesiune – absolut normal, a doua sesiune – în august, ca şi în alţi ani”, a precizat şeful statului.