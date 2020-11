Reacţia poliţiştilor după ce au văzut noua uniformă pe care Marcel Vela o va impune de anul viitor FOTO

Susţinând că se aseamănă prea mult cu cele ale agenţilor locali şi că nici nu ţin de cald, Marcel Vela a decis să schimbe şi uniformele poliţiştilor români, după ce le-a rebranduit maşinile.

Potrivit autorităţilor, proiectul demarat de către MAI privind înlocuirea ţinutei de serviciu a poliţiştilor, a ţinut cont de mai multe aspecte ale muncii operative, printer care asigurarea unei ergonomii în timpul purtării şi a unui design modern, asigurarea vizibilităţii în parametri maximi atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, dar şi liminarea asemănarilor cu uniforma poliţiei locale, scrie click.ro

Liderului de sindicat Florian Ioniţă a publicat pe pagina perosnală de Facebook imagini cu noua uniform ce va fi purtată de oamenii legii de anul viitor.

Unii sunt mulţumiţi de ţinută, alţii spun că ar fi băieţii de la gaze, muncitori pe şantier, măturători sau că ar arăta ca un trening.

„Groaznic, parcă sunt cei de la gaze. Fără personalitate. Care este diferenţa faţă de lucrătorii de la gaze?!! O uniformă trebuie să impună”, ”Angajaţii de la gaze. Cineva are tot interesul să-şi bată joc de această instituţie, cândva extrem de respectată”, ”Ce utilitate are buzunarul de la piept şi ce casă de modă a venit cu propunerea?”, ”Fără gust. E uniformă stil Covid. E sub orice critică! Nu te mai respectă nici gâştele. cam de măturatori. Sincer nu are pic de gust. Nu are a face cu poliţiştii”

