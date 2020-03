Reacţia ADEM după suspendarea temporară a distribuţiei medicamentelor în afara României

Ca urmare a declarării de către OMS a stării de urgenţă pentru sănătatea publică şi referitor la hotărârea implicită a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase din România privind suspendarea temporară a distribuţiei medicamentelor în afara României, pe o perioadă de 6 luni, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a materialelor sanitare esenţiale pentru prevenţia şi tratarea infecţiei cu COVID-19, ADEM face următoarele precizări:

În contextul European, Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) nu a raportat discontinuităţi în aprovizionarea cu medicamente pentru medicamentele comercializate în UE ca rezultat al epidemiei cu coronavirus, totuşi nu exclude anumite discontinuităţi în următoarea perioadă. Italia, deşi singura zonă roşie COVID-19, nu a restricţionat comerţul liber. De asemena, China susţine comerţul liber cu măşti, în ciuda lipsei induse de coronavirus. Comisia Europeană face apel la solidaritate între statele membre în această situaţie de necesitate crescută a unor materiale medicale şi medicamente şi precizează că măsurile unilaterale ale unor state membre, precum cele adoptate de Germania, Franţa şi Cehia, de interzicere a unor exporturi, nu sunt însă în spiritul UE. Există motive legale care fac astfel de măsuri posibile, dar aceste tipuri de măsuri unilaterale trebuie mai întâi notificate Comisiei..

Preşedintele ADEM, farm. Coralia Kreyer declară că: Apreciem faptul că măsura de suspendare temporară a distribuţiei în afara României este justificată pe motive de sănătate publică asociate coronavirusului, pentru medicamentele de uz uman cele mai folosite în aceste condiţii – antivirale, antiinflamatorii, antibiotice, antitermice, anestezice, sedative, antifungice, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Totodată, în condiţiile menţinerii liberei circulaţii a bunurilor în UE, din motive economice, ne dorim a fi luată în considerare expertiza noastră în tranzacţii intracomunitare, precum şi facilităţile noastre de transport, depozitare, reambalare, asigurare a calităţii, distribuţie, în vederea importului paralel de produse deficitare. Prin prisma relaţiilor noastre parteneriale stabile şi puternice cu furnizorii de pe teritoriul UE, putem asigura aprovizionarea, prin import paralel, cu medicamente din gama celor restricţionate la export, în caz de deficit dar şi cu anumte echipamente de protecţie şi materiale sanitare din producţia internă (certificată GMP) asigurată de membri asociaţiei. În acest context, solicităm autorităilor competente, o simplificare birocratică în ce priveşte autorizaţiile de import paralel.

Despre Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM)

Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) - https://adem-romania.ro/ este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial si independenta, afiliată asociatiei Europene EAEPC (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies) - https://www.eaepc.org/ . EAEPC reuneşte aproximativ 100 de firme din 23 de ţări, angajate în distribuţie paralelă în Spaţiul Economic European (SEE), reprezentând 80% din volumul industriei generale. Companiile membre EAEPC sunt aproape toate întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) deţinute în mod privat. Aproape toate ţările SEE, în care nu există obstacole în calea comerţului liber, experimentează şi beneficiază de o distribuţie paralelă – atât export cât şi import paralel.

ADEM reuneşte 13 companii membre. Reprezintă un segment al sectorului de distribuţie angro, respectiv, include deţinători de autorizaţii de distribuţie angro, ce operează în afara lanţului de distribuţie clasic stabilit de o anumita companie (DAPP/reprezentant local al acestuia), în conformitate cu Articolele 28 si 30 ale Tratatului European (TFUE) dar şi pe teritoriul României.

Scopul principal al ADEM este de a permite, proteja şi încuraja distribuţia paralelă a produselor medicamentoase de marcă. Asociaţia se angajează să facă liber schimb în cadrul SEE, concurenţă pe piaţa unică europeană şi să finalizeze o piaţă internă funcţională a UE.

