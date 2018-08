RAPORT Românii au stat mai puţin în spital în 2017. De câţi medici au dispus românii la nivel naţional anul trecut

Concret, în anul 2017 au existat 576 de spitale la nivel naţional faţă de 267 câte existau în 2016. Din totalul unităţilor sanitare, doar 338 au fost unităţi sanitare mari, adică spitale cu peste 100 de paturi de spitalizare continuă sau spitalizare de zi, iar 16 de spitale au fost unităţi mici, cu mai puţin de 50 de paturi. Însă potrivit raportului INS doar 67% din spitale au acordat îngrijiri pacienţilor, în regim de spitalizare de zi sau spitalizare continuă.

Acelaşi document atestă că, din totalul spitalelor, 91% erau situate în mediul urban. De asemenea, 92% din numărul centrelor de diagnostic şi tratament se regăsesc tot în mediul urban, la fel şi cele mai multe dispensare. Concret, 97,8% din totalul dispensarelor medicale se află la oraş, conform raportului, la fel cum şi asistenţa medicală de urgenţă se găseşte cu preponderenţă în mediul urban.

În ceea ce priveşte cabinetele medicale, aproape 60% din ele s-au regăsit în mediul urban în timp ce 85% din cabinetele stomatologice sunt deschise la oraş. Practic, pacienţii din mediul rural sunt văduviţi de asistenţă medicală, subliniază raportul INS.

Unde sunt cele mai multe spitale

Cu privire la distribuţia spitalelor pe regiuni, cele mai multe sunt în regiunea Bucureşti Ilfov, unde funcţionează 101 spital în timp ce Sud-Vest Oltenia este regiunea cu cele mai puţine unităţi spitaliceşti, doar 48, de diferite dimensiuni. Pe judeţe, cele mai multe spitale au funcţionat în judeţele Cluj, Iaşi, Constanţa, iar cele mai puţine în Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Covasna, Dâmboviţa, Ialomiţa, Mehedinţi, fiecare cu câte patru spitale. În Giurgiu existau trei spitale în 2017, arată raportul citat, conform căruia doar în Capitală au acordat asistenţă medicală pe parcursul anului trecut nu mai puţin 92 de spitale.

Modificările care au survenit în structura spitalelor la nivelul anului 2017 au făcut ca şi numărul de paturi să se modifice. Astfel, a crescut cu 228 numărul paturilor din spitale, cu 32 numărul de paturi din sanatorii balneare şi cu 7 numărul paturilor din unităţile sociale.

Din totalul de paturi la nivel naţional, peste 130.000, cele mai multe au fost puse la dispoziţia pacienţilor în spitalele mari. Peste 90% din paturi s-au aflat în mediul urban. După specialitatea pentru care au fost alocate, cele mai multe au fost folosite pentru psihiatrie, chirurgie, interne şi ginecologie.

Câţi medici au fost în 2017

Distribuţia în profil teritorial a paturilor pentru spitalizare continuă din spitale şi centre de sănătate evidenţiază că în regiunea Bucureşti - Ilfov s-a înregistrat cel mai mare număr de paturi din totalul paturilor, respectiv peste 23.000. Referitor la gradul de utilizare al paturilor de spital, raportul INS notează că acesta a fost de 232 de zile pe an în sectorul public şi de 178 de zile pe an în sectorul privat.

La nivelul anului 2017, reţeaua sanitară a acordat asistenţă medicală cu internare continuă unui număr de peste 4 milioane de pacienţi, mai puţini faţă de 2016. De asemenea, numărul pacienţilor din centrele de sănătate cu paturi de spital a fost mai mic decât cel înregistrat în 2016. În funcţie de tipul de unităţi sanitare, în anul 2017, cele mai mari durate medii de internare s-au înregistrat în unităţile medico-sociale, respectiv 150 de zile per pacient. Şi în preventorii, durata medie de internare a fost de 122,2 zile per pacient. La pol opus, cele mai mici durate medii de internare s-au înregistrat în centrele de sănătate cu paturi de spital, durata medie de internare fiind de 7,4 zile per pacient.

În anul 2017, numărul medicilor a fost de 58.583 persoane, mai mult cu 2,2% faţă ade anul 2016. Mai mult de 52.000 dintre aceştia şi-au desfăşurat activitatea în mediul urban.