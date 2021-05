Rafila: Testarea pentru tipul de anticorp nu ar trebui să constituie o rutină. Mai degrabă aş recomanda acest lucru persoanelor care au deficite imunologice

„Toată lumea discută despre care e nivelul protector. Păi, dar noi avem foarte multe metode de determinare, fiecare trusă utilizată determină un anumit tip de anticorp sau, chiar dacă determină acelaşi tip de anticorp, nivelul de referinţă faţă de care se raportează, nivelul de referinţă este diferit, în funcţie de producătorul trusei. Unii zic eu am 300, alţii zic eu am 15.000. (...) În principiu trusele astea nu sunt truse cantitative, sunt truse calitative, adică răspunsul este da sau nu. Sigur că poţi să extrapolezi rezultatul în funcţie de intensitatea reacţiei, să spui că cineva are o reacţie mai intensă decât altcineva şi în principiu are şi un nivel de anticorpi mai mare decât altă persoană, dar nu există o valoare standard faţă de care să te raportezi”, a explicat Rafila.

El a vorbit şi despre faptul că nivelul anticorpilor este un indicator relativ, care diferă în funcţie de trusa de testare folosită.