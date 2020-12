Raed Arafat, despre colindatul de sărbători: Nu etnologii tratează oamenii la spitale, nu ei se vor îmbolnăvi

Raed Arafat spune că, o cabină de schi, probabil că va funcţiona la jumătate de capacitate. ”Nu s-a adăugat nicio restricţie nouă, cu excepţia faptului că se va emite un ordin pentru zonele de schi, pentru modul în care vor fi întrebuinţate, pentru modul în care vor fi utilizate cabinele de transport pe cablu. Pentru că acolo e un risc şi bineînţeles nu au fost reglementate până acum, având în vedere că e posibil să fie aglomeraţie, ele trebuie să fie reglementate şi reglementarea lor va fi prin ordin a mai multor miniştri, care vor semna un ordin comun. Probabil că va fi la jumătate de capacitate o cabină de schi. Restul, teleschiurile vor fi folosite normal, bineînţeles respectând condiţiile care sunt până acum” - a declarat secretarul de stat.

Petrecerile de Crăciun şi Revelion reprezintă un risc de îmbolnăvire cu Covid-19 dacă sunt organizate cu persoane din afara familiei-gazdă. Raed Arafat spune că statul român nu poate interzice astfel de petreceri private, însă recomandarea autorităţilor este ca aceste sărbători să fie petrecute doar între cei apropiaţi, ”adică cei cu care oricum te întâlneşti în fiecare zi, fără să porţi mască”.

”Nu este vorba de număr maxim, aici nu s-a pus număr maxim. Mai ales în casa omului nu poţi să pui numărul maxim care este. Ce este recomandabil este ca lumea să rămână în rândul familiei, imediat apropiate. Adică cei cu care oricum te întâlneşti în fiecare zi, fără să porţi mască, fără să te distanţezi. Adică cei apropiaţi, cu care stai cu ei. Asta e recomandarea, dacă vrem să evităm orice problemă.

În rest, dacă vrei să vină şi alţi prieteni la tine trebuie să măcar să respecţi regulile, în sensul în care să fie distanţare, să fie lumea distanţată, care e greu în casă, ştim foarte bine.

Sunt recomandări pe care le dăm. Să nu vedem titluri care o să apară în unele ziare, că Arafat a interzis sau Comitetul a interzis populaţiei să invite oameni acasă. Noi n-am interzis, noi recomandăm ca oamenii să limiteze contactul în această perioadă şi să păstreze sărbătorile în rândul familiei.

Bineînţeles, aici, cine doreşte să rişte, există o limită care poate să meargă către ea. Pot să meargă, pot să participe la diferite acţiuni, dar vor fi reguli care vor fi foarte stricte pe aceste acţiuni.” - a spus mai Raed Arafat.

În ceea ce priveşte mesele festive de Crăciun şi Revelion organizate în unităţile de cazare a turiştilor, Arafat atrage atenţia că restaurantele hotelurilor pot funcţiona la o anumită capacitate, care este determinată de incidenţa cazurilor de infectare cu Covid-19 în localitatea respectivă.

”Ştiţi foarte bine. Sub 1,5 la mie incidenţă, capacitatea este la 50 %. Între 1,5 până la 3 la mie, capacitatea este de 30 %. Şi peste 3 la mie, în mod normal, rămân numai cei care sunt cazaţi în hotel. Dar capacitatea acestor locaţii nu poate depăşi 50 %.” - a mai precizat şeful DSU.

Colindatul nu este recomandat

Întrebat cum comentează afirmaţiile etnologilor de la Muzeul Satului, care susţin că nu ar fi bine să renunţăm la colindat în acest an, Arafat a replicat că nu etnologii tratează oamenii în spitale. ”Nu etnologii tratează oamenii la spitale şi nu etnologii se vor îmbolnăvi şi nu părinţii lor se vor îmbolnăvi, decât dacă vor merge la colindat. Noi am zis că - şi eu am zis asta, personal - că nu este recomandat să se facă, pentru că asta însemană plimbare între mai multe case, mai multe apartamente, mai multe grupuri de oameni. Asta înseamnă transmitere. (...) Adică te duci la colindat la case în care sunt persoane în vârstă, după care te trezeşti după o săptămână, persoanele respective în terapie intensivă”, a precizat Arafat.