Protest spontan în faţa Guvernului organizat de sindicaliştii SANITAS. Aceştia sunt nemulţumiţi de nerespectarea legii salarizării

În jur de 80.000 de angajaţi din sistemul sanitar şi din sistemul de asistenţă socială sunt afectaţi de neaplicarea unitară de către Guvern a prevederilor legii salarizării, a explicat în timpul protestului, preşedintele Federaţiei SANITAS, Leonard Bărănescu, potrivit Agerpres.

„E un protest spontan, la care ar fi putut participa sute de oameni. (...) Colegii mei sunt în Piaţa Victoriei deoarece sunt nemulţumiţi, pentru că zilele trecute s-a lucrat la o ordonanţă despre care (guvernanţii, n.r.) au zis că va repara o parte din problemele legii 153, adică neaplicarea unitară a acesteia exact pentru cei care muncesc cel mai mult şi care au salariile cele mai mici - muncitori, infirmiere, îngrijitoare, personal TESA. Ei au în continuare un rol important în acest joc al pandemiei. Acolo (în proiectul Guvernului, n.r.) se anunţă nişte creşteri de 100 de lei, de 112 lei, la unii 10 lei, un fel de pomană - plus că nu se revine la ceea ce scrie în legea 153. Şi credeam că vom avea un dialog social normal (cu acest Guvern, n.r.) un dialog social diferit faţă de cel făcut de domnul Cîţu şi de blocările salariale de anul trecut. Însă a apărut această ordonanţă, care ar trebui votată în această dimineaţă, în care salariile nu se aliniază la anul 2022, cum s-a scris acum 4-5 ani de zile, când s-a dat ordonanţa 153 privind salarizarea. Prin ordonanţa 226 anul 2021 a fost blocat complet şi atunci bănuiam că acum vine măcar cu ea la 2022, nu că ne-ar face o surpriză să dea toţi banii colegilor, care sunt în jur de 80.000, pentru că în aceeaşi situaţie sunt şi cei din Asistenţa Socială", a declarat Leonard Bărăscu.



Preşedintele Federaţiei SANITAS a solicitat Guvernului să reia dialogul social cu organizaţia sindicală.



„Nu a fost acordată tranşa din 2021 la aceste categorii - muncitori, infirmiere, îngrijitoare, personal TESA, o parte din biologi, urmând ca doza financiară din 2022 să vină undeva în anul 2022. În schimb au acordat o pomană de 100 de lei. Mi se pare un pic crud: au fost eroi, martiri, dar mor pe capete. Acest Guvern ar trebui măcar să repare şi să refacă dialogul social cu sindicaliştii. Dar nu, ei au venit cu nişte completări indecente, de prost-gust, şi atunci colegii mei au zis că dacă la ora 10.00 Guvernul vrea să voteze ordonanţa, la ora 9.00 vor fi cu pancarte în faţa Guvernului. Vor să atragă o dată în plus atenţia că nu mai merge cu atâtea lucruri proaste şi urâte. Deocamdată nu ne-au fost acordaţi banii din 2021, dar din măsurile de fiscalitate luate acum, ne e frică că nu vom lua nici majorările prevăzute pentru la anul. Mai este şi problema sporurilor, care se acordă şi se calculează la anul 2018. Deci dacă are un spor de 10% acesta nu e raportat la zi, ci e raportat la anul 2018", a menţionat Leonard Bărăscu.



Preşedintele Federaţiei SANITAS a precizat că nu este exclus ca organizaţia sindicală să decidă organizarea unui miting anti-guvernamental în ziua de Crăciun.



„Nu am declanşat această modalitate de protest, pentru că încă aşteptăm ca acest Guvern să se trezească. Deocamdată nu am organizat proteste pentru zilele următoare, dar dacă astăzi nu se modifică nimic, atunci nu ştiu dacă chiar în ziua de Crăciun o să facem o surpriză tuturor membrilor Guvernului, inclusiv domnului prim-ministru sau chiar domnului preşedinte, cu care o să încercăm marţi să avem o întâlnire", a încheiat Leonard Bărăscu.