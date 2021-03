Programul Naţional de Ortopedie, blocat la Spitalul Colentina, care tratează doar pacienţii cu COVID. 650 de pacienţi, pe liste de aşteptare pentru endoprotezare

650 de pacienţi sunt în acest moment pe listele de aşteptare pentru endoprotezare, iar alte mii de pacienţi cu diferite afecţiuni au nevoie urgentă de tratament la spitalul Colentina. Tratarea exclusivă a pacienţilor cu Covid în spitalul Colentina a afectat grav şi alte activităţi vitale: programul de transplant desfăşurat în spital a fost la doar 25% în 2020, faţă de valoarea sa din 2019, iar de la jumătatea lunii martie a anului trecut şi până acum sute de medici specializaţi în domenii de vârf au fost nevoiţi să trateze doar pacienţi cu Covid, riscând astfel pierderea performanţelor chirurgicale. Grav afectată este şi pregătirea viitorilor medici, care nu au mai putut face instruire în clinicile universitare de top ale spitalului. Toate aceste deficienţe pot fi remediate, spune dr Victor Cauni, managerul spitalului, care argumentează că spitalul este unul pavilionar şi poate avea foarte bine circuite mixte. Mesajul pacienţilor: Deschideţi spitalul, este inadmisibil ca în 2021 să stăm acasă să murim în pat!

Număr de pacienţi operaţi: 0. Durata medie de aşteptare: 12 luni. Valoarea programului desfăşurat în 2021:0. 650 de oameni trecuţi pe listele de aşteptare pentru endoprotezare. Aceasta este doar o parte a situaţiei cutremurătoare de la Spitalul Colentina din Capitală. Prof. Marius Niculescu, conf. Rodica Marinescu, dar şi medicul primar Andrei Nica de la unitatea medicală au explicat pentru News.ro motivele pentru care clinicile de ortopedie ale spitalului trebuie redeschise urgent pacienţilor cu diverse afecţiuni din această sferă.

Specialiştii au arătat cu date concrete care a fost activitatea desfăşurată în cadrul Programului Naţional de Ortopedie în ultimii 3 ani. Se poate observa foarte uşor că numărul pacienţilor operaţi a scăzut dramatic în 2020 şi 2021 faţă de anul 2019. La finele lunii trecute. nu mai puţin de 650 de pacienţi erau trecuţi pe listele de aşteptare pentru endoprotezare.

“Programul National Ortopedie (PNO), cu subprogramale endoproteze primare, endoproteze de revizie, endoproteze tumorale şi instabilităţi articulare

Volumul derulat pe acest program în anul 2019 a fost:4.800.000 lei. Numărul pacienţilor operaţi - 810. Perioada medie de aşteptare pentru pacienţi a fost de 3 luni.

Valoarea programului desfăşurat in 2020, în cele 3 luni de activitate non-Covid,a fost de 1.400.000 lei; numărul pacienţilor operaţi - 230. Perioada medie de aşteptare - 6 luni.

Valoare program desfaşurat în 2021: 0. Nr pacienţi operaţi: 0. Durata medie aşteptare: 12 luni.

La 27.02.2021 numărul pacientilor pe liste de aşteptare pentru endoprotezare: -650.

Număr de pacienţi cu operaţii în 2 timpi - primul timp efectuat înainte de 01.04.2020: 14 - nici unul nu a fost preluat de alt spital. Timpul II ar fi trebuit să fie efectuat într-un interval de 2-4 luni de la primul.

Număr de pacienţi cu implanturi personalizate şi achiziţionate, aflate în stoc - 3.

Stoc materiale în PNO - 2.900.000 lei.

”Pentru pacienţii aflaţi pe listele de aşteptare, pentru cei cu primul timp al intervenţiei chirurgicale efectuat şi pentru cei cu implante personalizate întoarcerea la activitatea non-Covid este imperios necesară.”, au declarat Prof. Marius Niculescu şi conf. Rodica Marinescu pentru news.ro.

Programul Naţional de Transplant de la Spitalul Colentina, în 2020, la doar un sfert din activitatea anului precedent. 40 de oameni aflaţi pe listele de aşteptare pentru o intervenţie de transplant tisular.

“Programul Naţional de Transplant a continuat în 2020 la un 25% din valoarea sa din 2019 şi a constat în onorarea cererilor făcute de spitalele din ţară cu care avem încheiate contracte de colaborare şi recoltare de la pacienţi în moarte cerebrală.

La 27.03.2021 numărul pacienţilor aflaţi pe listele noastre de aşteptare, pentru o intervenţie care necesitat transplant tisular este de 40”, precizat pentru News.ro medicul primar de ortopedie şi traumatologie Andrei Nica, de la Spitalul Colentina, şi în acelaşi timp specialist responsabil cu banca de ţesut care se află aici.

Medicii de mâine, lăsaţi fără instruirea necesară în clinicile universitare de top ale spitalului Colentina. Pregătirea studenţilor la Medicină şi a medicilor rezidenţi în clinicile de ortopedie ale spitalului, dar şi în celelalte clinici, diminuată drastic, pentru că unitatea este suport covid. În plus, medicii specializaţi pe domenii de vârf riscă pierderea performanţelor chirurgicale.

Oboseala personalului medical în activitatea Covid este la cote maxime

“În Ortopedie funcţionează două Secţii Clinice care instruiesc în fiecare an universitar câte 2 serii de studenţi, a câte 70 studenţi - total 280.

De asemenea, avem în instruire un număr de 18 rezidenţi, în diferiţi ani de pregătire. În mod particular pentru aceşti rezidenţi cazuistica adresată în ultimul an a fost limitată la traumatologie, fără şansa de a examina sau trata patologia ortopedică.

Medicii din secţiile de Ortopedie sunt specializati pe domenii de vârf: chirurgia artroplastică, chirurgia traumatismelor sportive, chirurgia tumorală, chirurgia piciorului diabetic, chirurgia mâinii,etc. Întreruperea, pe o perioadă atât de lungă - 10 luni - de activitate poate duce la scăderea-inevitabilă a performanţelor chirurgicale, câştigate în decursul atâtor ani de instruire continuă. Reluarea activităţii non-Covid cât mai curând poate corecta acest aspect. Acelaşi lucru e valabil şi pentru personalul mediu.

Încărcarea psihică şi fizică în activitatea Covid este foarte mare. Personalul din secţiile de Ortopedie a desfăşurat activitate Covid în 8 luni din 2020 şi în cele două din 2021 şi manifestă fenomene de oboseală şi uzură”, au declarat cei trei profesionişti din cadrul spitalului Colentina pentru news.ro

Peste 200.000 de pacienţi trataţi anual la Colentina, înainte de pandemie, în peste 30 de secţii, unele dintre ele unice în ţară. Spitalul a fost redeschis pacienţilor cronici doar pentru scurte perioade de timp anul trecut. Pacientă cu Lupus: Este inadmisibil ca în 2021 să stăm acasă să murim în pat

Anne Mary Manolache este doar unul dintre pacienţii care nu au putut intra în Spitalul Colentina pentru tratament anul trecut şi nici anul acesta. Femeia în vârstă de 42 de ani are Lupus, o afecţiune autoimună care poate provoca inflamaţii şi dureri crunte în orice parte a corpului. Boala este caracterizată printre altele de perioade acute ale bolii, când toate simptomele se intensifică. Anne a povestit jurnaliştilor News.ro că recent a avut un astfel de episod ,că nu a putut intra pentru consultaţie la medicul ei curant care se află la Spitalul Colentina şi a ajuns în schimb la camera de gardă a unui mare spital din Capitală.

“Lupusul mi-a făcut probleme, nu m-am putut mişca, nu puteam să merg, nu puteam să mănânc singură, să mă dezbrac singură, am înţepenit cu totul, la propriu, am avut nevoie de investigaţii ca să ştiu ce pot administra pentru a-mi reveni, şi am ajuns la camera de garda cu salvarea şi acolo am stat 8 ore unde mi s-au administrat câteva medicamente, aşa am rezolvat cât de cât de pot sta în fund, pe scaun, este foarte greu şi încă nu am nicio rezolvare să pot ajunge la medicul meu, stăm aşa şi încercăm să remediem un pic în aşa fel încât să devin un om normal”, a explicat Anne Mary Manolache.

Pacientă: Nu ne ajută sfaturile prin telefon, nu poţi să consulţi un pacient prin telefon

“Având în vedere că boala mea cronică nu este în regulă, am avut nevoie de medic, însă medicul nu mă poate ajuta deoarece Spitalul Colentina este spital suport Covid, avem nevoie de medici, evident, şi nu reuşim să întreţinem bolile cronice pentru că nu putem ajunge la medici.

Nu ne pot ajuta cu absolut nimic, cu un sfat prin telefon dar nici ăla prea bun pentru că nu poţi să consulţi un pacient prin telefon.

Este singurul centru din ţară unde putem merge, având foarte multe specialităţi, acest spital este singurul la care ne putem adresa, în aşa fel încât să rezolvăm măcar o mică parte din problemele pe care noi le avem.

Este un spital foarte mare, complex, şi avem mare mare nevoie de el. Nici măcar nu ne-au repartizat în altă parte”, a detaliat pentru News.ro pacienta în vârstă de 42 de ani.

Mesajul pacientei pentru autorităţi, un mesaj pe care îl trimit toţi pacienţii care de la jumătatea lunii martie a anului trecut nu au mai putut intra pentru tratament în Spitalul Colentina: Ajutaţi-ne să ajungem la medic!

“Să facă în aşa fel încât să ne ajute să ajungem la medic, să ne repartizeze undeva, să ne ajute, să ne dea un sprijin, neapărat să deschidă măcar jumătate din spitalul Colentina, să ajungem la medicii curanţi. Într-un pavilion, să ne poată primi măcar cu internări de zi. Este inadmisibil ca în 2021 să stăm acasă să murim în pat”, spune Anne Manolache.

Dr. Victor Cauni, managerul Spitalului Colentina din Capitală explică de ce este urgent ca unitatea sanitară să fie redeschisă pacienţilor cronici, şi spune că acest lucru este fezabil din punctul de vedere al structurii spitalului

Dr. Cauni: Zona mixtă este zona de normalitate a prezentului, în care fiecare spital să aibă grijă şi de pacienţii cu Covid, şi de cei non-Covid

“Avem ATI-ul la capacitate maximă, 7 paturi de ATI sunt în renovare pentru că am depistat oarece probleme care trebuie rezolvate, în corpul de ortopedie, dar celelalte sunt la capacitate maximă, avem 170 de pacienţi internaţi astăzi pe diverse specialităţi, şi încă nu am intrat în zona mixtă, noi am depus toate memoriile şi diligenţele legale pentru a intra în zona mixtă pe care noi o considerăm zona de normalitate a prezentului, în care fiecare spital să aibă grijă şi de pacienţii Covid, şi de pacienţii non Covid. Avem un mare sprijin în Primărie, prin ASSMB, forul nostru tutelar şi vreau să vă spun că identificăm în fiecare zi noi modalităţi prin care să creştem eficienţa.

Noi avem două secţii de AT şi nu este normal şi firesc ca o secţie să rămână în verde, şi cealaltă în roşu, şi atunci am identificat posibilitatea de a crea pe fiecare secţie rezerve cu presiune negativă, şi atunci, într-o secţie poate funcţiona cu una sau două rezerve în care să se trateze pacienţi covid după norme legale, cu SAS-uri de decontaminare, şi prin aceste măsuri vom avea grijă şi de oamenii noştri”, a explicat pentru news.ro managerul Victor Cauni.

O parte a personalului medical de la Spitalul Colentina cere redistribuirea pe alte secţii

„În această perioadă medicii şi personalul de la ATI au fost la limita maximă a suportabilului, au lucrat un an de zile la foc continuu, am fost spitalul cu cel mai mare suport de ATI din cele trei, Matei Balş, Babeş, Colentina, cu 29 de paturi full ATI. Ne vin hârtii aici la Direcţie, doar săptămâna trecută destul de multe hârtii de la asistente care îşi doresc redistribuirea pe alte secţii, pentru că activitatea în ATI e excepţional de dificilă, o asistentă bună sau un medic bun de ATI nu-l poţi înlocui decât cu o altă asistentă bună sau cu alt medic, noi trebuie să avem mare grijă şi de personal”, spune dr. Victor Cauni.

Spitalul Colentina are secţii unice în ţară, secţii în care mii de pacienţi nu au mai putut intra pe durata pandemiei

“Să ţii personalul un an de zile fără activitate specifică nu este în regulă. Avem un spital pavilionar care poate funcţiona foarte bine cu circuite mixte, putem asigura pe fiecare secţie circuite mixte. Avem aproape 30 de secţii şi compartimente în spital, unele unice, precum cea de parazitologie, sunt unele excepţional de importante, cum ar fi secţiile de dermatologie, unele dintre cele mai importante secţii din România, mai sunt şi alte secţii, de cardiologie, de neurologie, de chirurgie, care au avut activitate foarte importantă”, explică dr. Cauni.

Intervenţiile specifice secţiei de urologie, de la 500 pe lună înainte de pandemie, reduse anul trecut la doar 50

„Secţia de urologie pe care am condus-o 9 ani, într-un timp prepandemic, am avut o adresabilitate foarte bună, chiar un centru de excelenţă în tratamentul litiazei, aveam 400 – 500 de intervenţii chirurgicale pe lună, în anul care a trecut nu ştiu dacă am avut 50 de intervenţii. Singura lună în care noi am funcţionat mixt şi în care pentru noi a fost foarte bine a fost luna septembrie (n.red 2020), în care am asigurat şi pacienţi covid şi non-covid, lună în care s-au făcut sute de operaţii

Cele mai accesate şi epuizate au fost cele două secţii de ATI, şi chiar vreau să le mulţumesc medicilor şi personalului de ATI. Avem o rată foarte mare de supravieţuire a pacienţilor, de 40%, asta se datorează profesionalismului şi personalului din ATI”, a adăugat managerul spitalului Colentina din Capitală.

Un Ordin care prevede modul în care sunt împărţite spitalele din Capitală în ceea ce priveşte tratarea pacienţilor cu Covid şi a celor non-Covid în valul al treilea pandemic ar trebui să fie publicat în câteva zile. Conform acestuia, în Capitală vor exista mai multe spitale mari cu circuite Covid şi non-Covid.

Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a precizat pe 8 martie pentru News.ro că Ordinul 555 /2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus va suferi transformări. Astfel, mai multe spitale mari din Capitală, acolo unde infrastructura o permite, vor avea circuite special destinate pacienţilor cu Covid şi vor exista altele separate pentru cei care nu au boala Covid-9.

Andreea Moldovan, pe 8 martie 2021 pentru News.ro:

În spitalele cu circuite mixte se va păstra numărul de paturi şi al secţiilor de terapie intensivă în care pot fi trataţi pacienţii cu Covid 19

„La această problemă se referă Ordinul 555 care a fost elaborat prima oară anul trecut la începutul pandemiei şi care a suferit mai multe actualizări. Ceea ce dorim prin această actualizare suplimentară a acestui Ordin este tocmai să oferim posibilitatea spitalelor unde infrastructura o permite să poată fi organizate circuite Covid şi non-Covid, dar cu păstrarea numărului de paturi şi a secţiilor de terapie intensivă care pot să îngrijească pacienţii cu Covid pentru că suntem în creştere cu numărul acestora. Cumva să fim mai lacşi pe partea de non-Covid dar fără să scădem atenţia şi importanţa secţiilor covid.

Astfel vrem să creştem şi accesibilitatea pacienţilor Covid către servicii medicale corecte, dar de asemenea să nu mai fie acea discriminare negativă a pacienţilor non-Covid care îşi găsesc cu greu un loc de internare sau de tratament.

Vineri seară ( n.red. 5 martie 2021) am definitivat lista spitalelor categorisite pe trei niveluri, între timp am ţinut legătura şi cu colegii de la terapie intensivă, cu colegii din ţară, cu colegii din DSP care ştiu cel mai bine ce se întâmplă, astfel încât acest Ordin să fie făcut în aşa fel încât să ajute oamenii, şi nu să vină o decizie care se dovedeşte a fi inutilă”, a declarat pentru news.ro medicul Andreea Moldovan.

Specialistul a explicat că circuitele mixte vor putea exista în spitalele mari, a căror infrastructură permite acest tip de organizare, însă nu a dorit să facă deocamdată referire la Spitalul Colentina sau alt spital din Capitală

Dr. Moldovan: Unde avem spitale vechi, cu infrastructură învechită, nu putem face circuite separate

„Acest Ordin are un traseu obligatoriu de evaluare juridică, de evaluarea a comisiilor de specialitate, sunt nişte paşi pe care trebuie să-i urmăm, şi sunt importanţi pentru că ei vin cu păreri ale oamenilor care ştiu despre ce este vorba. Ordinul va fi trimis astăzi ( n.red.8 martie 2021) către juridic pentru evaluare după care ne vom mişca repede. Interesul este să avem rapid o continuitate şi o aplicare a acestui Ordin. Vom vedea mai multe spitale cu circuite separate, acolo unde este covid şi nu au cum să facă circuite separate pentru că de multe ori sunt clădiri vechi, cu infrastructură limitată, acolo nu avem ce face, dar sunt spitale mari unde da, vom vedea circuite covid şi non -covid”, a explicat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii.