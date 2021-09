Primul weekend de nunţi cu certificat verde. Mirii sunt nevoiţi să-şi trieze invitaţii

Există multe cupluri care trebuiau să-şi organizeze nunta în 2020, dar din cauza pandemiei şi-au reprogramat evenimentul de mai multe ori. Multe dintre perechi au antamate evenimente în perioada imediat următoare, în localităţi în care au fost impuse noi reglementări după intrarea în scenariul roşu.

Mulţi miri au fost nevoiţi să-şi întrebe invitaţii dacă sunt vaccinaţi sau dacă trebuie să-ţi facă testul, pentru ca mai apoi să-i trieze.

„Noi eram pregătiţi, ştiam că e posibil să se întâmple aşa. Am văzut că cresc foarte repede cazurile. A fost ceva pe repede înainte. M-am organizat repede, am dat mesaje prietenilor. Este foarte stresant. Vreau să fie bine şi să nu am mustrări că cineva s-a îmbolnăvit la nuntă. Vreau să ne simţim bine”, a spus o mireasă, potrivit Digi24.

Viitorii miri vor asigura testarea invitaţilor nevaccinaţi, iar asta îi va costa aproape 500 de euro. Au întocmit şi o listă cu persoanele care sunt vaccinate sau trebuie să se testeze.

„Am avut cereri de la oameni: pe mine mă pui cu persoane vaccinate şi să fiu în siguranţă. Pentru nevaccinaţi, testare cu două ore înainte de eveniment. Se intră pe baza testului. Mai avem opţiunea - dacă au trecut prin boală să prezinte o dovadă”, a spus un mire.

Organizatorii de nunţi sunt pregătiţi deja pentru acest scenariu din luna iunie

Unii organizatori de nunţi spun că au introdus măsuri de triere a invitaţilor încă de la 1 iunie. Costurile testării pentru cei nevaccinaţi sunt suportate fie de firme, fie împărţite cu mirii.

„De la 1 iunie, la majoritatea evenimentelor am mers pe acest scenariu. Pentru noi nu e o schimbare, dar pentru miri, trebuie să înţeleagă că e mult mai bine, chiar dacă în acest moment sunt într-o incidenţă sub 3, iar în 2 săptămâni au nuntă, să se pregătească de acest scenariu, care e rezonabil pentru nunţi”, a spus Alin Caraiman, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor din Industria Nunţilor.

Reprezentanţii industriei de profil afirmă că afacerile firmelor organizatoare de nunţi încep să-şi revină, după scăderea de 95% înregistrată în 2020. Însă estimează că abia la anul îşi vor recăpăta echilibrul financiar afectat de pandemie.