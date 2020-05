Prima zi de relaxare. Tătaru a vorbit despre cel mai grav scenariu. Ce l-a şocat pe Arafat

Ministrul Sănătăţii atrage atenţia că dacă regulile de distanţare socială şi cele de igienă nu vor fi respectate ne putem întoarce de unde am plecat. În cel mai bun caz. În cel mai grav scenariu, poate urma o situaţie mult mai complicată şi mai dificilă decât cea din care tocmai am ieşit.

"Eu cred că după două luni de izolare la domiciliu sau carantină ar fi trebuit să înţelegem multe lucruri. În toată această perioadă am vorbit de recomandări, de precauţii, au fost momente în care trebuia să ne gândim că fiecare minut în care ne-am abţinut la anumite lucruri pregătea o relaxare. Azi (n.red. vineri, 15 mai), acea relaxare am putut-o vedea într-un context în care s-a transformat într-o eliberare", a declarat Nelu Tătaru pentru RealitateaPlus.

Oamenii nu au respectat regulile privind transportul în comun sau adunările, aşa cum a fost cazul protestului din Piaţa Victoriei. Ministrul Sănătăţii spune că în următoarele câteva zile vom vedea dacă vor exista urmări ale acestui gen de comportament.

"Acest lucru îl vom vedea în următoarele 2 zile, aşa cum s-a întâmplat după weekendul de Paşte sau cu cel de la 1 Mai. Cam atât durează până la manifestarea patologiilor pulmonare şi a COVID. Sunt momente pe care trebuie să le gestionăm. Un moment de neatenţie poate duce la creşterea imediată a numărului de cazuri şi pericolul este să nu le putem gestiona, la un moment dat, în secţiile de terapie intensivă. Suntem încă în panta descendentă şi ar fi păcat să anihilăm această evoluţie bună. Suntem într-un moment pe care ar fi trebuit să-l gestionăm mai bine, într-un moment favorabil", a mai punctat Nelu Tătaru.

Arafat: M-a şocat ce am văzut în transportul public - foarte mulţi oameni nu purtau mască

Şi Raed Arafat s-a declarat şocat de comportamentul multor români din prima zi după ieşirea din starea de urgenţă.

"Ce m-a şocat este ce am văzut în transportul public. Oamenii totuşi nu înţeleg şi nu respectă măsurile de protecţie, şi asta e grav. Dacă în transportul în comun nu respecţi, atunci când nu te vede nimeni şi eşti în altă parte cu siguranţă nu respecţi. În cel puţîn trei-patru garnituri de tramvai am văzut oameni fără masca. În tramvai erau 20 de persoane, dacă două persoane avea masca era foarte bine. Într-o singură garnitură am văzut mai multe persoane cu masca. (...) Nu pot spune că nu am văzut oameni cu măşti (pe stradă - n.red.), am văzut şi oameni în vârstă cu măşti, şi oameni tineri cu măşti", a declarat acesta la Realitatea PLUS.

El a precizat că în acest moment, responsabilitatea în mare parte s-a transferat către omul de rând, către omul simplu, care trebuie să înţeleagă că dacă nu aplică regulile de baza vor există consecinţe grave.

"Asta e ce putem anticipa dacă nu se respectă regulile de baza - masca, igienă, respectarea numărului maxim de persoane care pot fi împreună, până ajungem la faza doi de relaxare. Suntem în faza întâi acum. Mai avem două săptămâni să vedem ce însemană primele măsuri de relaxare", a mai spus el.