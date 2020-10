Preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, despre pacienţii trataţi cu Remdesivir : Ştim că au primit 2500 din 4400 de pacienţi gravi

Acesta a salutat clarificările recente oferite de reprezentatul României la OMS, Alexandru Rafila care a spus că 2.500 de pacienţi din România au primit acest tratament experimental pentru COVID-19. Totuşi nu există date cu privire la aceşti pacienţi, de pildă, dacă e vorba doar de cei din terapie intensivă sau acest caz câţi din ei au supravieţuit. Profesorul Şerban Bubenek spune că pe 7 august a fost introdus un nou protocol de tratament în care „medicamentul să fie administrat mai precoce, chiar de la debutul simptomatologiei, sigur, bazat pe studii clinice care au arătat că cu cât mai repede este introdus în tratament Remdesivirul cu atât mai bune sunt rezultatele, pacientul nu trebuie neapărat să fie intubat şi ventilat, este suficient să aibă simptomatologie, să aibă tendinţă la hipoxemie”.

Ce fel de pacienţi au primit Remdesevir şi câţi din ei au supravieţuit?

„Cu Remdesivir apare aceeaşi problemă (a aprovizionării -n.red.), noi am semnalat-o şi am încercat să vedem dacă există un mecanism clar, transparent de alocare, în primul rând, a acestor resurse. Sigur, după intervenţia mea în care am atras atenţia asupra acestui lucru, singura reacţie pozitivă, transparentă pe care o salut din tot sufletul este reacţia de astăzi a profesorului Rafila care ne-a spus că până în clipa de faţă au fost trataţi, în România, 2500 de pacienţi cu Remdesivir. Nu ştim câţi în Terapie Intensivă, nu ştim câţi în afara Terapiei Intensive, nu ştim câţi cu tratament precoce. Dacă facem o socoteală şi ştim că numai în Terapie Intensivă au trecut în aceste luni 4400 de pacienţi, 2500 au primit, restul este o concluzie matematică.

Problema nu este că România nu a depus eforturi, problema este că nu am fost suficient de transparenţi, nici eu, personal, nu ştiu cum se alocă acest medicament, cum ajunge, de fapt, în spitale şi pentru că există o gamă mai largă, astăzi, de pacienţi care au nevoie, bineînţeles că oameni din România care ştiu carte şi ştiu să citească şi sunt pacienţi sau copiii lor sunt pacienţi sau rudele lor, au început să pună întrebări, să dea telefoane, colegi de-ai noştri ne-au semnalat acest lucru şi cred că e foarte bine să aducem în discuţie transparenţa.

Nu ştim dacă au murit numai dintre cei care au primit sau nu au primit. În clipa de faţă nu avem aceste date, dar în mod sigur există un număr de pacienţi care nu au primit. Nu este neapărat vina cuiva pentru că României i s-au alocat un număr de, am înţeles tot din această declaraţie, de 25.000 de fiole în această perioadă. Cam 10 fiole la un pacient, deci ce a spus domnul profesor Rafila se verifică perfect, 2500 de pacienţi.

avem două probleme majore: una este problema de personal, 1100 de medici anestezişti şi reanimatori în România pe care începe să îi întindem prin tot felul de spitale modulare, şi a doua veste proastă este că acest medicament România nu îl primeşte la necesităţile pe care le are. Poate că atunci populaţia, cei care neagă existenţa virusului, neagă necesitatea măsurilor simple de protecţie, ar înţelege în ce pericol se pun şi ei, în ce pericol îşi pun familiile, în ce pericol îşi pun pe cei dragi şi s-ar gândi de două ori dacă ar umbla pe stradă fără mască şi dacă s-ar duce la o petrecere cu 300 de participanţi", a spus profesorul Bubenek, la Digi 24

Cum ajunge Remdesivirul în România

„Firma care îl produce în America (Remdesivirul - n. red.) are două metode prin care îl face să ajungă în alte state, unul este un program compasional pentru gravide şi copiii mai mari de 12 ani şi o formă de acces rapid prin intermediul Ministerului Sănătăţii, o cotă. Bănuiesc că Ministerul Sănătăţii ştie foarte bine lucrul ăsta, dar problema cea mai mare care apare astăzi este că tocmai această companie, chiar astăzi a anunţat, că nu va mai livra în acest fel medicamentul către statele lumii şi că acestea vor trebui să plătească un preţ hotărât de compania respectivă, care poate fi, la un moment dat, prohibitiv. Se vorbeşte şi de faptul că n-ar exista suficiente doze, şi e sigur că nu există, pentru toţi cetăţenii planetei care au nevoie.

Deci iată că măsurile de autoprotecţie pe care trebuie să le luăm devin cu atât mai importante şi eu mă mir că cetăţenii României, deşi au primit de la cel mai înalt nivel, de la Preşedintele României, în nenumărate rânduri cel mai bun mesaj, cel mai corect mesaj – trei măsuri: mască, spălat şi dezinfectat şi pastrarea distanţei sociale, se încăpăţânează să creadă că această pandemie va fi depăşită de sistemul medical în spital. Nu! Pandemia va fi, în absenţa unui vaccin, învinsă şi stăvilită, dacă va putea fi stăvilită, numai printr-un comportament absolut normal şi responsabil de cetăţean de secol 21”.