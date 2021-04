Preşedintele CNAS, de Ziua Sănătăţii: Vaccinurile împotriva COVID-19, principala armă care ne va asigura succesul acestei bătălii pentru viaţă

Totodată, preşedintele CNAS spune că vaccinarea este cea mai sigură şi eficientă metodă pentru a combate pandemia.





„Vaccinarea este cea mai sigură şi mai eficientă soluţie pentru a învinge pandemia. Le mulţumesc medicilor, asistenţilor medicali şi întregului personal care lucrează în sistemul de sănătate pentru efortul susţinut şi dăruirea de care dau dovadă şi îi asigur de toată susţinerea mea”, a declarat Adrian Gheorghe, preşedintele CNAS.





CNAS reaminteşte că vaccinurile utilizate în campania care se desfăşoară în Romania sunt autorizate de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA). În conformitate cu strategia UE privind vaccinurile convenită cu statele membre, odată ce este autorizat şi produs, fiecare vaccin devine disponibil pentru statele membre în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii.





Siguranţa şi eficacitatea vaccinurilor care au primit autorizaţii condiţionate de introducere pe piaţă sunt monitorizate riguros şi se aplică măsuri speciale de colectare şi evaluare rapidă a informaţiilor.





Tododată instituţia precizează că informările referitoare la efectele secundare ale vaccinurilor împotriva COVID-19 depistate în urma monitorizării sunt comunicate către Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), care înştiinţează profesioniştii din sănătate.



„În fiecare an, pe data de 7 aprilie, sărbătorim Ziua mondială a sănătăţii, prilej cu care ne îndreptăm recunoştinţa şi aprecierea către personalul medical. Am intrat în cel de-al doilea an în care personalul medico-sanitar se află în linia întâi în bătălia cu noul coronavirus, care a supus la grea încercare toate sistemele de sănătate din lume. Pentru a învinge pandemia şi a depăşi criza provocată de aceasta, este nevoie ca noi toţi să luptăm alături de cei care depun eforturi uriaşe pentru a ne salva viaţa atunci când ne infectăm. Dacă anul trecut singura metodă prin care populaţia putea să ajute la limitarea răspândirii SARS-CoV-2 era aplicarea măsurilor de prevenţie si distanţare fizică, apariţia vaccinurilor împotriva COVID-19 reprezintă principala armă care ne va asigura succesul acestei bătălii pentru viaţă”, atrag atenţia reprezentanţii CNAS, într-un comunicat de presă.