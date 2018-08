Povestea unui paramedic român în Marea Britanie care nu ratează nici un miting anti-PSD

Nu a trecut o lună de când şeful Inspectoratului de Stat în Construcţii Vrancea, Cristian Prescornitoiu, a distribuit pe Facebook mesajul deja celebru în care spunea: „10 august, cea mai mare sărbătoare europeană. Se goleşte Europa de cerşetori, hoţi şi curve că se duc la protest în România".

Unul dintre „cerşetorii” despre care vorbea atunci Prescorniţoiu este Marius Sandu, de 43 de ani, fost poliţist de frontieră care a emigrat în 2003 din cauza dezamăgirilor provocate de clasa politică. Deşi avea un job bine plătit în ţară a ales să o ia de la zero în Marea Britanie, departe de prieteni şi de familie. Acum este paramedic. Salvează vieţi în fiecare zi. În acelaşi timp continuă să fie interesat de ceea ce se întâmplă în România. Participă frecvent la protestele din Londra şi a strâns semnături pentru campania „Fără Penali în Funcţii Publice“.

„După revoluţie, am avut speranţă că totul se va schimba în bine, că vom trăi într-o societate liberă şi sănătoasă, dar am început să observ cu mâhnire că suntem conduşi în continuare de oameni care îşi văd doar de propriul interes. Mă uitam la ce se întâmplă în jur şi observam cum trăim în aceleaşi cutii de chibrituri, în aceleaşi condiţii improprii, de pe o zi pe alta, şi nu mai putem visa. Cumva e straniu. Simţeam că nu mai pot, deşi aveam un salariu relativ bun, având în vedere că lucram la Poliţia de Frontieră“, spune bărbatul în vârstă de 43 de ani.

Cum a ajuns paramedic

Marius Sandu a plecat din România, în 2003, împreună cu fosta soţie. A lucrat timp de câţiva ani într-un magazin de materiale de construcţii, unde făcea muncile cele mai precare. Cu trecerea timpului, însă, lucrurile aveau să se îmbunătăţească pentru el. Devenise şef de tură. Unul respectuos şi prietenos cu colegii săi. Cel puţin aşa îi place să creadă. „Îmi doream ca cei pe care îi coordonam să vină cu drag la muncă“, spune Marius.

Înainte de izbucnirea crizei economice mondiale din 2007, lucrurile nu erau prea roz pentru muncitorii imigranţi din UK. Aşa că gândul la insecuritatea economică şi socială care aveau să devină tot mai mari, l-au determinat pe Marius să se gândească la alte orizonturi şi provocări. Drept urmare, a plecat în Australia unde a lucrat tot la un magazin de materiale de construcţii, iar în paralel a făcut o facultate în domeniul farmaceutic.

„Iniţial, am dat admiterea la Facultatea de Medicină. M-am gândit că acolo aş putea să învăţ mai multe despre cum pot să ajut oamenii, la modul concret. Nu am reuşit să intru, pentru că am picat cu câteva sutimi la proba scrisă de Limba Engleză. Drept urmare, ca să nu mai pierd un an şi să nu simt cum trece viaţa pe lângă mine, am dat admiterea la Farmacie, unde am intrat“, mai povesteşte bărbatul.

Poliţist, preot sau paramedic

În cadrul instituţiei, românul a apelat la consilierii de carieră, care i-au spus că este menit să lucreze ca poliţist, preot sau paramedic. „Poliţist nu mai voiam. Simţeam că mă întorc la ceva ce experimentasem deja. Preot, totuşi, nu cred că este cazul. Poate doar la bătrâneţe (Râde). Şi-atunci am zis să mă fac paramedic. Am terminat facultatea în 2015. Nu a fost uşor, că în Australia nu e ca la noi. Nu merge cu copiat şi plagiat.“ După ce şi-a terminat studiile i s-au oferit două oportunităţi: să rămână să lucreze în Australia sau să se întoarcă în Marea Britanie. Şi-a ales să se întoarcă în Europa, unde este mai aproape de familie şi de prieteni.

Lucrează de trei ani la South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust. A trecut printr-un drum lung şi dificil până a ajuns să facă ce îşi doreşte. „Unele experienţe sunt dure. De pildă, mergi la un pacient căruia îi vezi creierii, dar este încă conştient, şi-i spui că totul va fi bine“, spune paramedicul.

„Integritatea este să faci ceea ce trebuie, chiar şi când nu te vede nimeni“

Marius crede că paramedicii sunt consideraţi printre cei mai de încredere oameni care prestează un serviciu, iar asta pentru că au integritate. „Integritatea este să faci ceea ce trebuie, chiar şi când nu te vede nimeni. Omul acela care zace inconştient pe jos este vulnerabil, lipsit de orice apărare. Şi-atunci tu trebuie să-ţi faci datoria. La fel ar trebui să fie şi în cazul politicienilor. Ei sunt la cârma ţării, prin urmare nu ar trebui să aibă nici măcar cea mai mică umbră de necinste. Însă pentru a avea lideri demni, este necesar ca societatea să se schimbe. Practic, să fie o transformare şi de jos în sus, nu să aşteptăm totul de la conducători. Pe 10 august oamenii nevinovaţi care au participat la protest în piaţă nu meritau să fie trataţi cu cruzime. Este ceva abolut îngrozitor, atât pentru cei care au călătorit mii de km ca să protesteze în Piaţa Victoriei, cât şi pentru cei din ţară“.