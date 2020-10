Poluarea din România. „Categoric, oamenii din oraşele poluate trăiesc mai puţin“. Cum ne protejăm

Iar totul s-a întâmplat în zile de weekend, când poluarea cauzată de maşini e mult redusă. „Adevărul este că la aceste niveluri vom face boli grave. Şi vom muri. Chiar dacă până la urmă scăpăm de gripă şi SARS-CoV2, ne va veni de hac poluarea”, scrie medicul pediatru Mihai Craiu, de la Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului, din Bucureşti, pe pagina de Facebook, Spitalul Virtual pentru Copii. Ce efecte are mai concret asupra sănătaţii acest nivel al poluării şi ce boli pot să apară pe termen lung? Am întrebat experţi în sănătate din toate domeniile. Iată răspunsurile lor.

„Prima dată când mi-am pus problema că aerul pe care îl respirăm în Bucureşti este departe de standarde nu a fost când am văzut avertizări pe net sau la televizor, ci într-o seară de iarnă, pe la ora 20.00, când veneam de la cumpărături, iar copilul m-a întrebat de ce nu poate respira bine. Are diverse tipuri de alergii, conform analizelor, motiv pentru care mai tot timpul îşi suflă nasul fără a fi răcit. Însă, până atunci, nu se mai plânsese de aerul de afară. Am ajuns acasă, am început să studiez pe diferite aplicaţii calitatea aerului şi am văzut pentru prima dată cât de gravă era situaţia în Bucureşti. Pasul următor a fost să îi caut o mască pe care să o poarte când situaţia pare mai gravă. Acum, mă tot întreb dacă este o legătură între problemele lui respiratorii şi aerul pe care îl respiră şi cum pot face să îl ajut cu adevărat...”, povesteşte Valentina (45 de ani), din Bucureşti.

Aerul pe care copilul Valentinei l-a simţit irespirabil există acum în majoritatea oraşelor mari ale României şi creează probleme de sănătate adesea cu urmări fatale. O semnalează mai multe organizaţii internaţionale care monitorizează calitatea aerului din diverse ţări şi studiază impactul lui asupra organismului. Cel mai alarmant raport, întocmit de Global Alliance on Health and Pollution (GAHP), arată că 20.755 de români şi-au pierdut viaţa în 2017 din cauza poluării. Peste 15.000 dintre aceştia au fost victime ale poluării aerului, 3.483 din cauza plumbului, 2.022 din cauza poluării locului de muncă şi 123 din cauza poluării apei, conform raportului GAHP. Cifrele ne clasează pe locul 8 în topul ţărilor europene cu cele mai multe decese cauzate de poluare la 100.000 de locuitori şi pe locul 45 în lume. În Europa, ţările cu cel mai ridicat nivel de poluare sunt Rusia, Germania şi Turcia, arată acelaşi raport.

Poluarea este a doua cauză de mortalitate prin boli netransmisibile la nivel global, după fumat, potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Bucureştenii trăiesc cu patru ani mai puţin din cauza aerului poluat pe care îl respiră, semnalează un alt raport, de data aceasta realizat de specialişti români de la Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Studiul, care a fost realizat în perioada 2010-2017, arată că există o asociere clară între nivelul poluării şi bolile grave care afectează sănătatea bucureştenilor.

„În situaţia în care s-ar fi realizat dezideratele de a scădea nivelurile de poluare cu particule din aer la concentraţia egală cu 20 μg/m3 (limită ce ar fi trebuit să fie atinsă în anul 2010), locuitorii oraşului Bucureşti ar avea o speranţă de viaţă mai lungă cu 4 ani”, se arată în documentul oficial obţinut de HotNews.ro.

Topul celor mai poluate oraşe

Trei oraşe din România au ajuns sub monitorizarea Comisiei Europene din cauza calităţii foarte proaste a aerului: Bucureşti, Iaşi şi Braşov. Problemele cu privire la calitatea aerului pot aduce statului român o amendă cuprinsă între 100.000 şi 400.000 de euro în lipsa implementării unui plan de măsuri care să reducă nivelul de poluare.

Lista oraşelor poluate din ţara noastră nu se limitează la cele trei.

