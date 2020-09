Piaţa asigurărilor din România bate toate recordurile: în al doilea trimestru a înregistrat acelaşi număr de reclamaţii pe care Germania l-a înregistrat în 22 de ani

România a înregistrat peste 21.000 de reclamaţii la adresa pieţei de asigurări, în primele 6 luni ale acestui an

”Suntem extrem de îngrijoraţi de numărul uriaş de petiţii înregistrate în acest an de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul de petiţii reprezintă un barometru important al conduitei pieţei, precum şi un indicator relevant privind nivelul de încredere şi satisfacţie al consumatorilor. Trimestrul II al acestui an ar fi trebuit să fie unul de scădere abruptă a numărului reclamaţiilor înregistrate la ASF, dar a scăzut doar cu 15% faţă de trimestrul I”, transmite COTAR.

În perioada 16 martie – 14 mai, în timpul stării de urgenţă, au existat restricţii severe de circulaţie, astfel încât, jumatate din trimestrul II, circulaţia din Romania a fost aproape paralizată. Conform Poliţiei Române, în perioada stării de urgenţă au fost înregistrate cu 72% mai puţine accidente decât într-o perioadă obişnuită. Aceeaşi perioadă a fost şi cea mai profitabilă, din ultimii 30 de ani, pentru societăţile de asigurări care vând RCA şi CASCO, în România - acestea înregistrând un minimum istoric al numărului dosarelor de daună deschise în ultimii 30 de ani.

”Cu toate că numărul de accidente a scăzut cu 72%, numărul reclamaţiilor a scăzut doar cu 15%. Întrebarea adresată Pieţei de Asigurări din România este următoarea: De ce, pe fondul scăderii abrupte a numărului dosarelor de daună şi, implicit, a unei perioade excepţionale, din punct de vedere financiar, a firmelor de asigurări care au avut mult mai puţine despăgubiri de achitat, acestea nu au respectat legea şi nu şi-au onorat obligaţiile de despăgubire?”, adaugă COTAR.

În anul 2019 România a înregistrat cel mai ridicat număr de petiţii din Europa, la adresa firmelor de asigurări, ţara noastră obţinand un ruşinos loc întâi, cu 25.679 de petiţii. În anul 2018, România a înregistrat un număr de 10.549 petiţii la adresa firmelor de asigurări. Aflăm, cu stupoare, faptul că în trimestrul II, în care a fost decretată starea de alertă, au existat 9.814 petiţii la adresa pieţei de asigurări, ceea ce înseamnă că într-un trimestru atipic, cu scăderi drastice ale accidentelor de circulaţie şi, implicit, a dosarelor de daună, România a înregistrat aproape acelaşi număr de petiţii cât a înregistrat în toate cele 12 luni ale anului 2018!

Mai mult, în ciuda pandemiei care a afectat şi afectează în continuare transportul în acest an, România a înregistrat peste 21.000 de reclamaţii la adresa pieţei de asigurări, în primele 6 luni ale acestui an, ceea ce reprezintă aproximativ 83% din totalul numărului de reclamaţii înregistrate pe intreg parcursul anului 2019 (25.679 de petiţii). România are cei mai nemulţumiţi consumatori de produse de asigurări din Europa, iar aproximativ 75% din piaţa RCA este deţinută de Euroins şi City Insurance, societăţi de asigurări care deţin, în aceeaşi proporţie, numărul de reclamaţii.

Practic, piaţa de asigurări din România a înregistrat, în 3 luni, echivalentul reclamaţiilor înregistrate de piaţa germană, în peste 22 de ani!