Peste un milion de persoane vaccinate într-o singură lună. Gheorghiţă: „Dacă păstrăm ritmul actual, la final de an vom depăşi 70% din populaţie vaccinată”

Valeriu Gheorghiţă a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că, din cele peste un milion de persoane nou vaccinate în ultima lună, 80% sunt cu vârsta sub 60 de ani.

El a precizat că, dacă ritmul de vaccinare se menţine până la finalul anului, România poate ajunge la o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populaţia rezidentă. „Aş vrea să fac un scurt comentariu legat de progresia campaniei de vaccinare din ultimele cinci săptămâni. Practic, începând cu data de 20 septembrie şi până pe 24 octombrie în total s-au vaccinat un 1.059.538 de persoane noi. Din acestea circa 80% sunt persoane cu vârsta sub 60 de ani, restul 20% sunt persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Ceea ce mi-aş dori mai mult ca în perioada următoare persoanele vulnerabile cu vârsta mai mare de 60 de ani să se prezinte la vaccinare pentru că datele noastre ne arată că vârsta este un factor de risc asociat cu mortalitatea. Cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât riscul de deces în cazul îmbolnăvirii este mai crescut, mediana vârstei în momentul de faţă este între 70 - 71 de ani. Însă, doar în ultima săptămână, în perioada 18 octombrie - 24 octombrie au fost vaccinate peste 450676 de persoane noi, practic este o creştere cu 110% mai mult decât în săptămâna precedentă”, a transmis Valeriu Gheorghiţă.

„Dacă ritmul de vaccinare actuală se menţine, conform acestui trend, până la finalul acestui an am putea să depăşim o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populaţia rezidentă de peste 12 ani. Asta înseamnă că în total până la finalul acestui am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. În momentul de faţă avem aproximativ 6,5 milioane de persoane ceea ce înseamnă că încă 5,3 milioane de persoane am putea să vaccinăm până la finalul acestui an cu o singură condiţie: să avem o medie zilnică a persoanelor care se vaccinează pentru prima dată de aproximativ 80 de mii de persoane”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

El a menţionat că dacă se vor întâmpla aceste lucruri atunci România va avea nu număr de spitalizări mai mic şi un număr de decese de 20 de ori mai redus faţă de ce se raportează zilnic în această perioadă.

„Ceea ce s-a vaccinat în ultimele zile ne arată că avem capacitate de vaccinare că putem să asigurăm acest ritm de vaccinare şi, de asemenea, din acest motiv îi îndemn pe toţi românii care încă nu s-au prezentat la vaccinare să se prezinte în continuare la vaccinare într-un număr cât mai mare pentru că doar în felul acesta la finalul anului putem să spunem că România şi-a îndeplinit obiectivele pentru limitarea acestei pandemii şi anume un numărul considerabil mai mic de spitalizări, un număr substanţial mai mic de oameni care ajung în terapie intensivă şi un număr decese care ar trebui să fie de cel puţin 20 de ori mai mic decât ceea ce se raportează în fiecare zi la nivel naţional”, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă.