Peste 900 de solicitări la Ambulanţa Bucureşti în prima zi de şcoală. Multe cazuri, în loc public

„Ieri au fost 900 şi ceva. În general, sunt multe solicitări. Faţă de ziua de duminică, când am avut 751, ieri am avut tot pe 12 ore în prima parte a zilei, de dimineaţă de la 7,00 până seara la 19,00 - 951, cu 200 de cazuri mai mult. Acestea se simt şi plus traficul care este foarte aglomerat. A fost zi de început de şcoală, toată lumea era pe stradă. Au fost foarte multe cazuri în loc public. (...) Sunt perioade şi perioade. Din păcate, nu putem ajunge în cel mai scurt timp la absolut toate solicitările. De aceea le şi prioritizăm cât mai corect. Din fericire, la 99% dintre urgenţele majore ajungem foarte repede", a declarat Alis Grasu, citată de Agerpres.

Potrivit medicului urgentist, din cele peste 900 de cazuri, două au fost stopuri cardio-respiratorii, dintre care unul la un bărbat de 40 de ani, căruia i s-a făcut rău în curtea unei şcoli, unde şi-a adus copilul.

„Nu există suficient personal”

Aceasta a arătat că SABIF răspunde la toate solicitările, atrăgând însă atenţia că nu există suficient personal.

„Avem în continuare multe solicitări, în unele zile numărul solicitărilor este foarte mare. Echipaje nu avem cum să aducem pe măsura solicitărilor, pentru că nu avem de unde şi sunt situaţii în care cazurile, care nu sunt ameninţătoare de viaţă, nu sunt accidente rutiere, nu sunt infarcte miocardice, stau în aşteptare. Răspundem la toate aceste solicitări, dar din păcate suntem puţini. Nimeni nu stă", a precizat Alis Grasu.