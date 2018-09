Peste 338.000 de voluntari au participat la Ziua de Curăţenie Naţională

În topul judeţelor cu cei mai mulţi voluntari se regăsesc Maramureş (32 142 voluntari – 21008 saci), Botoşani (25 600 voluntari – 21000 saci), Bihor (23 000 voluntari – 30 000 saci), Gorj (21 540 voluntari – 55 000 saci), Suceava (21 256 voluntari – 23381 saci), Dolj (20 000 voluntari – 38 500 saci), Vaslui (14 040 voluntari – 18 750 saci), Cluj (12 000 voluntari – 13 000 saci), Mureş (11 453 voluntari – 18 730 saci), Giurgiu (10 115 voluntari – 14 000 saci). Lista cu cifrele din fiecare judeţ este aici.

„Am fost copleşiţi de susţinerea pe care a avut-o Let`s Do It, Romania! într-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic şi social, la diverse provocări din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reuşit cea mai mare mobilizare de până acum. Chiar dacă, aparent, vorbim despre o singură zi de curăţenie pe an, efectele ei se văd mult după, în mentalitatea oamenilor despre deşeuri şi despre puterea de a schimba în bine România. În urma ei rămân conştiinţa civică şi respectul faţă de natură. Mulţumim tuturor celor care au dat câteva ore din timpul lor de week-end pentru Let`s Do It, Romania!” a declarat Ionuţ Iordăchescu, manager de proiect.

La curăţenie au participat peste 1.200 de primării, şcoli din toată ţara, instituţii judeţene, alături de companii, ong-uri şi centre de plasament. De asemenea, sute de soldaţi ai Armatei Române, angajaţi ai Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei Române au luat parte la Ziua de Curăţenie Naţională, dar şi angajaţi ai penitenciarelor şi deţinuţi.

Ziua de curăţenie, anulată în Ialomiţa din cauza pestei porcine

Din cauza focarelor de pestă porcină anunţate cu numai câteva zile înainte de eveniment, Ziua de Curăţenie Naţională a fost anulată în judetul Ialomiţa, iar în judeţele Călăraşi şi Ilfov s-a desfăşurat numai în anumite zone, afectând negativ numărul de voluntari participanţi. De asemenea, inundaţiile care au avut loc în lunile iunie şi iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare a mormanelor de deşeuri. Cu toate acestea, peste 2000 de mormane au fost puse pe Harta Deşeurilor prin aplicaţia World Cleanup.

Let`s Do It, Romania! nu ar fi posibil fără organizatorii locali din fiecare judeţ. La nivel naţional, peste 400 de voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari mişcări sociale din România.

La nivel internaţional, 13 milioane de voluntari din 155 de ţări au luat parte la cea mai mare mişcare civică de curăţare a deşeurilor organizată vreodată – World Cleanup Day. Echipele „Let’s Do It!” din toata lumea s-au mobilizat exemplar, în contextul în care mai mult de 15 dintre acestea au fost lovite de cicloane tropicale, iar 5 ţări au organizat o acţiune de curăţenie, deşi se află în război.