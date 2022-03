Părintele Visarion Alexa: „Ortodoxia rusă nu condamnă războiul. Mă întreb în ce mediu o fi crescut Putin. Ce duhovnic o avea?”

Visarion Alexa a elogiat valorile europene, în detrimentul celor promovate de regimurile totalitare, precizând că în Europa „viaţa omului are valoare”.

„Mă întreb în ce casă, în ce mediu o fi crescut domnul Putin. Ce duhovnic o avea? Din ce potir s-o împărtăşi, de nu primeşte un sfat fundamental pentru lume? (...) Pacea nu o putem cere numai de la alţii. Nu poţi cere pace şi tu să fii într-un permanent conflict în casa ta, cu cei din jur, cu toată lumea”, a mai scris preotul.

„De-a lungul anilor, mulţi români au ridicat voci puternice împotriva Europei. Eu cred că Europa este un spaţiu binecuvântat, un creuzet al lumii. Ideile Europei au influenţat civilizaţiile mapamondului. Ideile lui Iisus au devenit, în Europa, idei politice, idei de drept, au îmbunătăţit viaţa. Europa are şi lacune, poate are o ideologie care şchiopătează din când în când, e despiritualizată, însă aici viaţa omului are valoare.