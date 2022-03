Ora Pământului: sute de milioane de oameni din întreaga lume vor stinge lumina timp de o oră

Milioane de oameni şi companiile globale din peste 190 de ţări vor stinge luminile sâmbătă, timp de o oră, între orele 20.30 şi 21.30, pentru a marca „Ora Pământului”, un eveniment care se desfăşoară în ultima sâmbătă a fierărui an.

„În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-şi arăta grija faţă de natură şi de a-i ajuta pe alţii să înţeleagă importanţa vitală pe care o are în viaţa noastră. Natura este "Acasă" şi este urgent pentru fiecare dintre noi să începem să îi acordăm mai multă atenţie. Acum, mai mult ca niciodată, când asistăm la o criză climatică dublată de pierderea biodiversităţii, este momentul să ne unim eforturile pentru a opri degradarea naturii şi pentru a accelera refacerea ei până în 2030. De Ora Pământului, stingem lumina şi transmitem un mesaj simplu: suntem împreună în această misiune şi fiecare dintre noi are un rol important în crearea un viitor sustenabil pentru oameni şi pentru planetă", a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.

Acest eveniment a fost organizat, pentru prima dată, la finalul lunii martie, în anul 2007, în Sydney, Australia, atunci când 2 milioane de oameni şi peste 2.100 de companii au stins lumina timp de o oră. Din următorul an, evenimentul s-a transformat într-unul global şi sute de milioane participă în fiecare an.