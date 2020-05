Opt vaccinuri împotriva COVID-19 au ajuns în faza testării pe oameni

Oamenii de ştiinţă consideră că ne aflăm mai aproape decât am putea crede de obţinerea unui vaccin pentru prevenirea infectării cu COVID-19. Opt astfel de seruri sunt în faza 1 şi 2 de testare, potrivit OMS, potrivit mediafax.ro.

Companiile care au ajuns în cursa finală pentru vaccin sunt CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology - Faza I şi II de testare, Moderna/NIAID - Faza 1 şi 2 de testare, Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza I şi II de testare, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza I şi II de testare, Sinovac - Faza I şi II de testare, University of Oxford - Faza I şi II de testare, BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer - Faza I şi II de testare, Inovio Pharmaceuticals - Faza I de testare.

Studiile de fază I au ca rol determinarea dozei - creşterea ei treptată până la apariţia toxicităţii - absorbţiei, metabolizării, excreţiei şi a duratei de acţiune a serului şi se realizează pe un număr redus de persoane – 50.





Studiile de fază II determină eficienţa produsului şi efectele adverse pe care le poate avea. Numărul subiecţilor poate ajunge la câteva sute.

Pentru a ajunge la populaţie serurile trebuie să ma parcurgă două etape, studiile de fază III şi IV.

La nivel global sunt 4.737.926 de cazuri cu COVID 19, iar 313.636 şi-au pierdut viaţa în urma infecţiei.