Octavian Jurma: Probabil vom avea sub 2.500 de cazuri pe zi înainte de sărbători

„Azi, 12 noiembrie 2021, media mobila la 7 zile a coborat sub pragul de 6,000 de cazuri pe zi pentru prima data de la atingerea varfului valului 4-Delta in 19 octombrie, la peste 18,000 de cazuri pe zi. Ne apropiem asadar de varful atins de valul 3 si saptamana viitoare incidenta nationala va cobora probabil sub 3.5 la mie, care este pragul de sustenabilitate COVID-19 a sistemului medical din Romania. La doua saptamani dupa depasirea acestui prag situatia in spitale se va imbunatatii dramatic DACA trendul descendent se mentine”, a scris medicul pe Facebook.

Medicul a mai precizat că „in data de 30 septembrie 2021, cand a devenit evident ca in Romania s-a trecut la o strategie de imunizarea de turma prin infectare”, a prezentat „doua scenarii noi fata de cele de la inceputul lunii septembrie. Aceste scenarii luau in considerare ipoteza ingozitoare a imunizarii de turma prin infectare si presupuneau ca nu se vor lua masuri de limitare pana la atingerea naturala a varfului de infectari”.

Potrivit expertului, "scenariul pesimist" cu maxim de 25,000 cazuri pe zi, aproximativ 25% din populatie infectata (900,000 de cazuri confirmate / 4.5 milioane de infectari reale) şi 2. "scenariul de cosmar" cu maxim de 35,000 cazuri pe zi, aproximativ 30% din populatie infectata (1,200,000 de cazuri confirmate / 6 milioane de infectari reale)<<.

„Aceste curbe prespun ca rata de testare va tine pasul cu rata de infectare lucru care s-a intamplat pana in finalul lunii septembrie. In luna octombrie testele s-au plafonat brusc si fara explicatie, astfel incat la 2 octombrie numarul de cazuri noi a devenit mai mare decat numarul zilnic de teste RT-PCR din programul national si am pierdut capacitatea de a masura direct amplitudinea valului epidemic.

Astfel in luna octombrie curba a fost puternic distorsionata si nu a mai fost posibil sa urmarim care este scenariul teoretic in care ne incadram si a trebuit sa apelam din nou la scenariile din alte tari (India vs Rusia)”, mai arată medicul.

Octavian Jurma este de părere că „varful valului a fost "retezat" sau "turtit" de plafonarea numarului de teste si nu am observat decat strict cresterea produsa de cresterea ratei de pozitivare. In cele din urma valul a coborat in luna noiembrie la nivele masurabile, puternic tras in jos si de scaderea abrupta a numarului de teste care a debutat in noiembrie. Asa cum am atras atentia si intr-un articol precedent, acum suntem aproape perfect aliniati la scenariul pesimist din 29 septembrie 2021. Este o predictie aproape ireal de precisa la o luna si jumatate distanta si mi-ar place sa imi asum integral meritul pentru ea, insa este evident ca evolutia oficiala a fost puternic trasa in jos de scaderea nuamrului de teste si alocarea cazurilor pe judete, astfel incat chiar si evolutia oficiala observata inainte de "coafare" este mai degraba intre scenariul pesimist si cel de cosmar (verde si mov punctat in primul grafic)”.

Medicul precizează însă că „în luna noiembrie vom avea varful de decese care urmeaza varfului de cazuri din luna octombrie. Asadar vestea buna este ca pana la inceputul lunii decembrie vom cobora sub 5,000 de cazuri pe zi (3 la mie) si probabil sub 2,500 de cazuri pe zi (1.5 la mie) inainte de sarbatori.