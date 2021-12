Octavian Jurma: „Este exclus ca varianta Omicron să poată produce un nou val în Romania în luna decembrie“

Biostatisticianul a lăudat promptitudinea organizării şedinţei, dar a subliniat faptul că durata acesteia „poate spune multe despre rezistenţa care există încă la nivel instituţional faţă de măsurile de limitare a circulaţiei virusului SARS-CoV-2 în Romania“.

„Această sedinţă de duminică a fost o surpriză placută pentru mulţi români obişnuiţi cu amânarea deciziilor nepopulare până "vedem cand ajungem acolo". Cu exceptia primului val, niciodată Romania nu a reacţionat atât de prompt la o ameninţare iminenta. Domnul prim-ministru Nicolae-Ionel Ciuca merită cu această ocazie o stea de Crăciun, pentru ne dă si prima dovada ca nu este doar un personaj de decor şi că e dispus să pună interesele ţării înaintea populismului politic. Faptul ca sedinţa a durat 4 ore pentru a se adopta nişte masuri relative simple şi de bun simt, care ar fi putut fi folosite şi în valurile precedente, spune multe despre rezistenţa care exista încă la nivel instituţional faţă de măsurile de limitare a circulaţiei virusului SARS-CoV-2 in Romania“, a comentat Octavian Jurma pe reţelele sociale.

Acesta este de părere că este exclus ca varianta Omicron să poată produce un nou val în Romania în luna decembrie.

„Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani. Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta. Daca insa masurile de preventie pot amana debutul valului 5-Omicron din ianuarie pana in februarie, am putea salva mii de vieti, mai ales daca acest rastimp va fi folosit pentru vaccinare si adoptarea certificatului verde.

Evident rata de vaccinare depinde fundamental de adoptarea certificatului verde, care devine cea mai importanta masura absenta din Romania. Nu doar ca lipseste, dar au fost repetate asigurarile publice ca nu va fi introdus pentru biserici si deci nici pentru alte activitati cu pretentii simiare de esentialitate. Aici batalia este pierduta inainte de a incepe“.