O tânără româncă întoarsă din Tanzania strânge bani pentru un ONG dedicat adolescentelor din România

Ioana Ciuhan îşi doreşte să ajute fetele din România. Are în plan să facă ateliere pentru adolescente (similare celor pe care le-a făcut în Tanzania) în şcoli şi comunităţi defavorizate, cu informaţii şi discuţii despre tot ce nu ştiu şi ar trebui să ştie fetele tinere ca să poată avea grijă de ele – de la menstruaţie, sex şi corpurile noastre, până la bullying şi gestionarea emoţiilor. „Cândva, în viitor, îmi imaginez un atelier permanent în fiecare şcoală, sub forma unui spaţiu primitor, cu materiale variate şi cel puţin un specialist care să ofere răspunsuri şi îndrumare. Mă preocupă educaţia şi drepturile adolescentelor din România într-un mod aproape personal, aş putea spune, din perspectiva mea de fostă adolescentă – cu o mulţime de lipsuri, în ciuda privilegiilor nenumărate”, spune Ioana.

2019 e al patrulea an în care tânăra îşi donează ziua de naştere pentru o cauză la care ţine şi anume educaţia adolescentelor. „Dacă până acum am strâns fonduri pentru Ajungem MARI şi voluntariat în Tanzania, uite că anul ăsta s-au aliniat în aşa fel lucrurile încât îmi dăruiesc ziua de naştere pentru asociaţia mea, iele-sânziene. Eram încă în Tanzania, acum câteva luni, când am postat pe Facebook ce îmi trecea mie prin minte cu ielele sânzienele – https://web.facebook.com/ielesanziene/ – şi am fost copleşită de cât de multe încurajări şi mesaje pozitive am primit. M-am întors în ţară de aproape două luni şi cu puţin timp în urmă am decis să mă dedic cu totul acestui proiect”,

Asociaţia Iele-sânziene e în proces de înregistrare ca ONG, dar mai sunt necesare fonduri pentru atelierele de educaţie menstruală (iniţial) şi împărţirea absorbantelor lavabile, dar şi pentru deschiderea unui magazin online, care vinde absorbante lavabile.

Cine este Ioana Ciuhan

Ioana Ciuhan este o militantă pentru dreptul la viaţă decentă şi educaţie de calitate pentru toţi copiii, indiferent de colţul de lume în care se află. Acum, ea vrea să le ducă absorbante fetelor din Tanzania, întrucât accesul lor la produse de igienă intimă este extrem de limitat

Aşa că în toamna anului trecut, tânăra a aplicat pentru un program de voluntariat de două luni în Tanzania. Aici avea să predea engleză pentru sute de copii de la periferia oraşului Mwanza. Zâmbeşte cu toată faţa când vorbeşte despre cei mici, iar ochii verzi i se măresc ca şi cum ar vrea să te cuprindă şi pe tine în bucuria ei. Nu i-a fost uşor să pornească în această călătorie. Spune că înainte să se urce în avion a avut multe temeri şi anxietăţi, dar în adâncul ei ştia că trebuie să facă asta. Şi mai mult decât atât, îşi dorea. Cu tot sufletul. Drept urmare, a făcut un împrumut în bancă pentru a-şi plăti biletul şi taxa de program. După aceea, „dusă am fost“, spune Ioana pe un ton hotărât.

Cum o putem sprijini în demersul său

„Şi pentru că de curând chiar mi-a spus cineva să nu-mi mai fie ruşine să cer favoruri şi resurse pentru schimbările pozitive pe care vreau să le fac, vă rog să îmi dăruiţi de ziua mea o donaţie pentru iele-sânziene. Orice sumă contează şi e preţuită şi notată cu o ţopăială prin casă”, a mai spus tânăra.