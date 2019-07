Circulând cu bicicleta, pe lângă faptul că veţi face economii considerabile la combustibil, mişcarea făcută va fi extrem de benefică pentru organism. Singurele costuri pe care le presupune deplasatul cu bicicleta sunt reprezentate evident de bicicleta în sine, echipamentul necesar cât şi de consumabile, costuri ce sunt însă insesisabile pe termen lung.

Dacă sunteţi în căutarea achiziţionării unei biciclete de calitate dar nu la un pret foarte ridicat, o alegere practică sunt bicicletele MTB cu ajutorul cărora vă veţi putea deplasa atât în oraş cât şi off road şi pe care le puteţi găsi accesând site-ul celor de la Racingbikeshop.ro.

O opţiune excelentă ca şi raport preţ/calitate o reprezintă bicicleta Cannondale Trail 29” care este disponibilă în 3 mărimi, - M, L şi XL şi în două culori - negru şi verde. Preţul unei biciclete este extrem de avantajos, numai 2199 de lei, preţ deloc mare având în vedere nivelul de echipare.

Apelând la Racingbikeshop.ro veţi putea achiziţiona modelul Cannondale plus multe altele la cel mai bun preţ din România, magazinul având asigurat transportul gratuit la biciclete mountain bike . De asemenea, veţi beneficia şi de cele mai bune servicii, produsul fiind livrat în cel mult 24 de ore şi montat în proporţie de 95%.

În plus, bicicleta livrată, va fi primită de către client gata reglată, iar după scoaterea sa din cutie vor mai rămâne doar câteva mici detalii ce ţin de montaj astfel încât să puteţi fi pregătiţi de drum.

La acest showroom de biciclete Arad, ce este totodata şi cel mai mare şi important din oraş, pe lângă bicicletele Cannondale, veţi putea găsi o mulţime de alte modele de biciclete oferite de producători precum: Corratec, Merida, Cross şi alţii.

Revenind la modelul Cannondale Trail 29”, după cum am specificat, nivelul de echipare este peste aşteptări având în vedere preţul, găsind pe această bicicletă elemente precum furca SR Suntour XCM 100 mm Coil, 51 mm offset, pinioane Sunrace 11-36, 9-speed, schimbător pinioane - Shimano Altus, schimbător foi - MicroShift Direct Mount, manete schimbător - Shimano Easy Fire EF505, 2x9, frâne hidraulice - Shimano MT200 hydro disc, 160/160mm RT26 rotors, manete frână - Shimano MT200 hydro disc şi lista poate continuă.

Doar câteva click-uri vă despart acum de produsele celor de la Racingbikeshop.ro şi fie că este vorba de cele aflate în promoţie cât şi cele disponibile la preţul normal, toate acestea vă sunt puse la dispoziţie pentru toate buzunarele, gusturile şi nevoile dumneavoastră.

Sugestia noastra este sa accesati site-ul Racingbikeshop.ro si sa acordati o sansa produselor comercializate de acestia, sau sa le faceti o vizita in showroom pentru a va putea convinge la fata locului de calitatea superioara a modelului despre care s-a vorbit mai sus, iar in acel moment cu siguranta veti realiza cat de avantajos este pretul, care in acest moment este reduc cu 28%.