O altă pacientă ar fi fost arsă la Spitalul Floreasca, anunţă ministrul Sănătăţii. Cazul este investigat

Este vorba de o femeie, care ar fi fost arsă, în spital, în vara anului 2019. Incidentul este acum verificat de corpul de control, iar momentan informaţiile nu sunt foarte clare în acest caz.

Victor Costache a prezentat marţi concluziile din raportul corpului de control, care a constatat o serie de greşeli ce au dus la moartea pacientei de 66 de ani, la finalul anului trecut, după operaţia în care a luat foc pe masa de operaţie, de la Spitalul Floreasca. Mai mult, operaţia a fost făcută de un medic rezident.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, luni, că „a fost un lanţ de erori” în acest caz şi că este absolut greşit să fie folosită la operaţii în care se utilizează electrobisturiul o substanţă care „este mai inflamabilă decât benzina”.





Ministrul a mai spus „a fost un lanţ de erori. Am aflat cu toţii de acest incident la cinci zile de producerea lui şi am sesizat imediat structurile din minister pentru a demara ancheta. Raportul detaliat va fi prezentat marţi dimineaţa, dar cea mai mare greşeală a fost aceea că s-a folosit un produs care nu era indicat. Nu trebuie să arătam o pată pe întreaga profesie chirurgicală din cauza unui eveniment care pare a fi izolat şi foarte rar”, a declarat Victor Costache, luni seara, la postul de televiziune Realitatea Plus.





Ministrul a spus că „superficialitatea unora” duce la astfel de incidente, el explicând că în cazul tragediei de la Floreasca a fost folosită o substanţă care nu se utilizează în mod obişnuit pentru dezinfectarea pentru operaţii, ci pentru dezinfectarea mâinilor.