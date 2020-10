Noul test de salivă pentru COVID-19 ajunge şi în România

Expert în biologie moleculară şi director al Genetic Lab, Lorand Savu sustine că acest tip de prelevare a probelor are mai multe avantaje. „În primul rând, pacientul va scăpa de senzaţia cel puţin neplăcută sesizată atunci când i se iau probele din gât şi din nas. Apoi, noua metodă, care este şi aprobată de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite, este mult mai sigură. Asta pentru că cercetările au demonstrat că în salivă cantitatea de virus este mult mai mare, iar rezultate irelevante cum mai apar acum nu prea mai sunt posibile. Acestea apar în prezent nu din cauza aparaturii ci în urma unei erori umane, o neatentă prelevare a probelor. Pur şi simplu exudatele nu se fac cum trebuie, iar cantitatea de virus prelevată nu permite aparatului Real Time PCR să evidenţieze SARS-CoV-2. În plus, pericolul de infectare legat de prezenţa la o clinică pentru recotarea probelor dispare pentru că pacientul îşi comandă analiza pe net sau telefonic şi primeşte kitul de recoltare acasă prin curier. Recoltarea se face simplu, pacientul scuipă într-un recipent pe care îl închide, îl pune într-o cutie, îl dă curierului şi aşteaptă aproximativ 24 de ore rezultatul, care, repet, are extrem de puţine şanse să fie irelevant. Va fi ori pozitiv, ori negativ”, precizează expertul în biologie moleculară.

80 de mutaţii ale virusului

Lorand Savu, care acum îşi desfăşoară o parte din activitate în Emiratele Arabe Unite susţine că în comparaţie cu AH1N1, coronavirusul apărut cu ceva ani în urmă, SARS-CoV-2 este mult mai periculos. „Este mult mai agresiv şi, foarte grav, prezintă multe mutaţii. Dacă în primăvară au fost semnalate numai 2 mutaţii genetice, acum am ajuns la 80 de astfel de varietăţi de virus. Din fericire, la noi este semnalată o mutaţie mai puţin agresivă, dar lucrurile se pot modifica oricând...

Oricum, până la aparaţia unui vaccin viabil, cele mai bune metode de combatere a COVID-19 sunt testarea masivă pentru depistarea şi izolarea celor infectaţi şi respectarea regulilor de distanţare. Aici, (în Emiratele Arabe Unite-n.red.) se fac peste 100.000 de teste zilnic. Aleator, când te întorci acasă poţi să te trezeşti că eşti oprit de autorităţi, la intrarea în bloc, pentru testare. Fără să ai nici măcar un simptom. Apoi, nepurtarea măştii este taxată cu 1.000 de dolari, iar cei care sunt descoperiţi infectaţi sunt internaţi numai în cazurile grave. Sunt trimişi în carantină până negativarea testelor, iar izolarea este garantată pentru că pacienţii sunt monitorizaţi cu brăţări speciale cu GPS”, a precizat Lorand Savu, care este şi profesor de biologie moleculară la Universitatea Titu Maiorescu.