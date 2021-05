Nelu Tătaru dă vina pe autorităţile locale pentru 11 milioane de măşti rămase nefolosite

„Cred că acum trei săptămâni, când a venit secretarul de stat să ne propună modificarea Ordonanţei. Cât am fost ministru, nu am avut solicitări de la autorităţile locale. Noi am fost ministerul care prin OUG am rezolvat aceste achiziţii”, a explicat Nelu Tătaru potrivit Antena3.

„Noi primeam de la autorităţile locale necesarul de măşti care ajungeau la DSP, DSP-urile raportau la Ministerul Sănătăţii, Ministerul a dat către DSP numărul de măşti solicitate de autorităţile locale, iar DSP-urile au dirijat către autorităţile locale exact numărul de măşti solicitat”, a adăugat actualul preşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor.

El crede cu tărie că autorităţile locale sunt vinovate pentru păstrarea unui numărt atât de mare de măşti nefolosite, în condiţiile în care ele puteau fi oferite oamenilor cu probleme financiare.

Întrebat apoi ce se va întâmpla cu măştile nefolosite, actualul preşedinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor a precizat că a întors proiectul de lege în comisie şi urmează un amendament, pentru ca măştile să fie folosite pe perioada stării de alertă.