Nelu Tătaru: Nu suntem într-un colaps medical. Dacă mai menţineam restricţiile măcar două săptămâni, poate că acum eram la baza pantei descendente

”Nu suntem într-un colaps medical, avem 243 de cazuri la Terapie Intensivă, adresabilitatea la serviciile de urgenţă este încă acceptabilă, avem asimptomaticii sau cu simptome uşoare care au solicitat externarea, avem locuri în spitale”, a declarat, luni, Nelu Tătaru, la Galaţi.

Ministrul a precizat că ”râmâne gestionarea de la o zi la alta a numărului de cazuri şi în special cei cu simptomatologie severă care vor aglomera la un moment dat Terapiile Intensive”.

”Dacă mai menţineam restricţiile măcar două săptămâni restricţiile, poate că acum eram la baza pantei descendente. Ne-am grăbit, cred, să recomandăm politic anumite idei. Anumite idei care s-au perpetuat, precum bagatelizarea ce-a fost, efortul de peste trei luni de zile, precum şi neîncrederea în existenţa unui virus. Poate că suntem subiectivi, dar cei din exteriorul ţării noastre nu sunt subiectrivi, sunt obiectivi şi vor lua decizii în privinţa noastră”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Tătaru a explicat că luni vor fi mai puţine cazuri anunţate, întrucât numărul de testări a fost mai mic în weekend.

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat dacă România se va întoarce la starea de urgenţă, în contextul în care numărul de persoane infectate a crescut semnificativ.

„Nu văd în acest moment un pericol pentru (n.r. – întoarcerea la) starea de urgenţă, dar recomand în acelaşi timp menţinerea şi păstrarea acelor precauţii. Nu putem discuta doar noi – dumneavoastră şi cu mine- despre ce ar trebui să facem. În acest moment gestionăm situaţia, locurile sunt în Terapie Intensivă, vizualizăm o relaxare atât a populaţiei civile, cât şi a personalului medical într-o oarecare măsură. Recumand în continuare păstrarea acelor precauţii. Când am venit am intrat în corturi, am intrat în unitatea de primiri urgenţe pentru a vedea cum se manifestă personalul şi cât de aglomerat este. Dacă n-am văzut aglomeraţie, am vazut un piuc de relaxare din partea personalului medical”, a spus Nelu Tătaru.

