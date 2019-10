Monica Macovei şi-a anunţat demisia din Grupul de Dialog Social: Nu putem vorbi „într-o voce”, când fundamentul moral comun al membrilor nu mai există

Monica Macovei subliniază faptul că reformarea Grupului nu a avut loc, în contextul oportunităţii acestui lucru la Adunarea Generală de luna trecută, şi că acţiunile GDS în spaţiul public sunt compromise de nerespectarea legii în cadru intern.

”Nu mai există concordanţă între respectarea legii în interiorul asociaţiei şi poziţia publică a GDS. Or, respectarea legii înăuntrul asociaţiei a devenit pentru suficient de mulţi colegi, ca să conteze, un chiţibuş legal, o birocraţie sau o dispută internă, aşa încât statul de drept a rămas pe hârtie, în articole inteligente şi scrise cu talent şi bună credinţă. Un paradox, nu?! Dar nu putem fi public credibili la nesfârşit, dacă nu suntem credibili înăuntrul Grupului.

Nu mai împărtăşim unanim valorile morale şi principiile fondatoare ale Grupului, iar acest lucru poate fi schimbat numai prin reformarea Grupului, pentru că valorile morale nu cresc sau scad, le ai sau nu le ai. Grupul nu s-a reformat însă la Adunarea Generală din 20 septembrie 2019.

Am fost invitată să mă alătur GDS acum mulţi ani şi cu fericire şi smerenie am păşit pe acest piedestal, căci asta era atunci GDS. Piedestalul s-a surpat între timp, iar acum el nu mai există. De aceea demisionez”, a scris Monica Macovei, potrivit G4Media

La rândul său, Gabriel Liiceanu a motivat părăsirea Grupului prin faptul că nu se mai respectau criteriile admiterii în rândurile asociaţiei, aşa cum au fost ele enunţate de Andrei Pleşu în 2012, fiind de părere că sunt acceptate „persoane fără nicio relevanţă civică, necoapte la minte sau de-a dreptul nocive“.

„Aşa se face că, încet-încet, am reuşit să coborâm politeţea la nivel de imoralitate. Căci din politeţe şi colegialitate am închis ochii când unii dintre noi îşi aduceau în Grup iubite, neveste, fii, nepoţi, prieteni irelevanţi sau persoane de care depindea un contract prelungit dincolo de vârsta pensionării. În clipa de faţă avem în Grup chiar o întreagă familie, familia Vianu-Alexandrescu: tatăl, Ionel Vianu (demisionat în urmă cu un an pentru că punctul lui de vedere nu a întrunit acordul unanim într-o mică dezbatere online), fiul (Ştefan), nepotul (Vlad) – cei doi, aşadar, sunt veri primari – şi soţia nepotului (Raluca). N-ar fi nimic dacă, prin jocul fericit al hazardului, am avea de-a face cu un clan hăruit integral cu vocaţie civică. Din păcate, lucrurile stau exact pe dos, cu excepţia lui Ionel Vianu“, le-a scris Liiceanu membrilor GDS.