El reprezintă un prilej pentru a ne aminti de faptele înaintaşilor, pentru “a trage linie” sub realizările şi neîmplinirile sau eşecurile ce s-au petrecut de atunci şi până acum şi, mai cu precădere, pentru a reflecta împreună asupra a ceea ce ne leagă, adică asupra valorilor şi asupra celor ce sunt de îndeplinit acum şi în viitor pentru binele patriei.

Aşa că, dacă e motiv de sărbătoare, românii trebuie să marcheze momentul. Iată câteva modalităţi prin care putem marca anul centenar!

Cum marchează oamenii anul centenar

Pentru că este un an unic, atât de aşteptat, evenimentele care au avut, au şi vor avea loc anul acesta au fost pregătite atent, în detaliu. Şi aici ne referim cel mai mult la evenimentele de tip cultural. Cei mai mulţi dintre români aleg sau au ales să marcheze acest an prin participarea la diverse târguri, evenimente dedicate Marii Uniri, expoziţii ale muzeelor etc.

Să luăm drept exemplu un oraş la întâmplare şi să vedem ce evenimente pe tema Centenarului a pregătit: Braşov. De pildă, în perioada octombrie 2018-iulie 2019, vor avea loc expoziţii temproare în Casa Sfatului, ce poartă nume specifice ca „Regina Maria, simbol al României Mari” şi „Braşov, capitala României Mari?”. De asemenea, o şcoală populară de arte şi meserii din oraş a pregătit evenimente dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire. În perioada mai-decembrie, oamenii au ocazia să vizioneze lucrările elevii claselor de arte plastice(sculptură, ceramică, fotografie, grafică, pictură, artă decorativă şi design vestimentar). Dacă vă place teatrul, trebuie să ştiţi că în perioada octombrie-decembrie 2018 se va prezenta un spectacol de teatru inspirat din lirica românească pe tema Marii Uniri şi a Primului Război Mondial. Şi asta nu e tot, lista poate continua!

Cum marchează firmele anul centenar

Când spunem “Cum marchează firmele anul centenar” poate că vă gândiţi la un eveniment la care angajaţii unei firme participă împreună. Dar nu la asta voiam să facem trimitere, ci la felul cum marchează 100 de ani de la Marea Unire, prin surprinderea clienţilor. De exemplu, firmele care se ocupă cu producerea sau comercializarea de produse îi pot suprinde pe aceştia prin personalizarea lor. Printre aceste firme se numără şi Atelierele UNIKA, cel mai mare producător de agende din piele naturală şi ecologică din România. Cu ocazia Centenarului, au lansat Gama Tradiţii în rândul agendelor şi Gama Deisgn-“Marea Unire 100 de ani!” în rândul notesurilor. Dar oare care vor fi suprizele în ceea ce priveşte categoria agende 2019?

Aşadar, se poate observa cu ochiul liber că nu numai oamenii marchează Centenarul Marii Uniri, ci şi companiile. Dacă doriţi nu doar să sărbătoriţi, ci şi să rămâneţi cu o amintire, în afară de fotografii, aveţi de unde alege. Aşa că, nu vă faceţi griji! În plus, puteţi face un cadou deosebit unui prieten patriot. Cu siguranţă se va bucura!