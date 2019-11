Mircea Cărtărescu: Merg la vot. Situaţia nu e deloc tranşată deocamdată. Încă se poate întâmpla un coşmar care să ne-arunce înapoi în căsuţa unu

”Merg mâine la vot. Nu doar pentru că e un drept constituţional şi-o datorie morală, ci şi pentru că situaţia nu e deloc tranşată deocamdată. Încă se poate întâmpla un coşmar care să ne-arunce înapoi în căsuţa unu. Doar votul nostru masiv îi poate scoate definitiv din joc şi din istorie”, anunţă Cărtărescu sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

La primul tur, Mircea Cărtărescu afirma: ”N-am să votez duminica asta nici cu entuziasm, nici cu inima împăcată. Am să votez o direcţie, nu un om”. Ulterior a precizat că a votat cu candidatul USR - PLUS la prezidenţiale, Dan Barna. ”Am votat cu Dan Barna nu pentru ce este, ci pentru ce nu este: nu e reprezentant al USL, ăsta este lucrul esenţial pentru mine. Apoi, mi-am dorit un tur al doilea cu oameni decenţi intelectual, sau măcar fluenţi în limba română. Într-un fel ar fi arătat confruntarea Barna-Iohannis, altfel o să fie Dăncilă-Iohannis. Dar, chiar dacă n-a fost cum am vrut eu, nu cred că trebuie să fim pesimişti: harta electorală s-a schimbat mult în ultimii ani şi forţele retrograde au pierdut teren. Cum au spus-o mulţi înaintea mea, lupta continuă”, explica scriitorul la o zi după primul tur de scrutin.