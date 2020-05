Ministrul Sănătăţii vrea un raport cu privire la modul în care au fost raportate decesele COVID-19 în Suceava

”Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a cerut echipei care a fost coordonată de domnul secretar de stat Ionel Oprea o evaluare completa a situaţiei de la Suceava, care include şi modul de raportare a deceselor”, au precizat vineri reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.





Generalul Ionel Oprea, care şi-a încheiat activitatea la Spitalul Judeţean Suceava, a declarat la Antena 3, că înainte de a prelua managementul spitalului, toate decesele erau înregistrate la morga spitalului, dar nu şi în evidenţele unităţii medicale, existând neconcordanţe între cifrele prezentate în cele două sisteme de înregistrare.





Ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, joi, că generalul Ionel Oprea, secretar de stat în cadrul MS şi cel care a coordonat în ultimele săptămâni echipa militară de la conducerea Spitalului Judeţean Suceava, şi-a încheiat misiunea la această unitate medicală şi va reveni de luni la minister. Tătaru a spus că Oprea va prezenta un raport complet al activităţii la spitalul din Suceava, iar autorităţile vor trage concluzii şi vor lua nişte măsuri.





Nelu Tătaru a făcut, joi, o vizită la Suceava şi a spus că aici este un focar stabilizat şi că nu trebuie uitat ce a însemnat această zonă, unde s-au înregistrat 3.000 din cele 12.000 de cazuri de Covid-19.

"Nu trebuie să uităm ce a înseamnat Suceava. Trei mii din cele 12.000 de cazuri sunt de la Suceava. 124 de cazuri din cele aproape 690 de decese sunt de la Suceava. Acel cumul de factori pe care l-am găsit de la început, managementul, autoritate locală, populaţie civilă, parte medicală sunt cei care au contribuit la momentul în care ne aflăm. Sper că am învăţat ceva şi nu mai repetăm. Suceava era şi va trebui să redevină un spital-etalon. Era unul din cele mai mari ambulatorii de specialitate, sunt specialişti dintre cei mai buni, eu sper, dincolo de tot ce ne caracterizează pe noi ca şi personal medical, de perioadele bune sau rele prin care am trecut, că am învăţat ceva şi Suceava să revină acolo unde era”, a spus ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a adăugat că echipa militară care a coordonat activitatea de la Spitalul Judeţean Suceava şi-a încheiat misiunea.

"Domnul general şi-a terminat misiunea, luni dimineaţă ne vedem la minister, va prezenta raportul complet la tot ce a însemnat activitatea dânsului în Spitalul Judeţean Suceava şi atunci vom trage şi noi nişte concluzii şi vom lua nişte măsuri”, a spus ministrul, care a precizat că Ionel Oprea nu va merge în alt focar.

Întrebat ce şanse sunt ca fostul director al unităţii spitaliceşti, Vasile Rîmbu, să redevină în funcţia de manager, Nelu Tătaru a spus: "Personal, cred că nicio şansă”.

Ministrul Sănătăţi a spus că în acest momentul municipiul Suceava nu întruneşte condiţiile pentru a-i fi ridicată carantina, situaţia urmând să fie evaluată în perioada următoare.