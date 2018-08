Ministrul Sănătăţii: Nu ştim câţi bolnavi au nevoie de transplant

„Nu cunoaştem o cifră exactă cu numărul exact de bolnavi care necesită transplant. (...) Există aceste registre care sunt pe fiecare centru în parte. Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, deşi are atribuţii în fişa postului să cunoască aceste date, nu are acces la aceste date. Da, şi mie mi se pare ciudat. Am primit un raport din partea noii conduceri, în care mi se prezintă succint probleme, urmând să finalizeze raportul Corpul de Control”, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, cu ocazia prezentării bilanţului la şase luni de mandat.

Pintea a precizat că încă nu există o prioritizare a pacienţilor în funcţie de urgenţă sau de înscrierea pe listă, însă se vor lua măsuri până la adoptarea Legii transplantului.

„Până la Legea transplantului, vom lua măsuri pentru a avea o transparenţă şi o credibilitate. Tot ce pot să vă spun este că, deşi la Direcţia de Asistenţă Medicală din Ministerul Sănătăţii aveam date că există 31 de pacienţi care necesită transplant pulmonar, în registru apare unul singur. Nu avem în acest moment – vom avea cât de curând, probabil vineri – o prioritizare în funcţie de urgenţă sau a înscrierii pe listă. Am cerut date în paralel. E vorba de criteriu de compatibilitate, dar eu nu am încă de la Agenţia Naţională de Transplant o situaţie privind listele pacienţilor”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

În ce priveşte Legea Transplantului, ministrul a anunţat că a înfiinţat un grup de lucru format din politicieni de la toate partidele şi specialişti care să ajungă la cea mai bună formă care să fie votată în Parlament.

„Legea Transplantului va fi propusă de noi, eu am spus în 2 luni. Legea va fi propusă de un grup de lucru format pe baza unui ordin de ministru, grup de lucru în care am propus parlamentari, societate civilă, asociaţii de pacienţi, pacienţi transplanti, pacienţi care aşteaptă transplant, jurnalişti, tot spectrul politic. Aşa vom face şi la Legea Sănătăţii. Sănătatea nu are culoare politică. Am rămas plăcut impresionată că oamenii pe care i-am contactat din toate partidele politice au răspuns prezent şi vor face parte din acest grup de lucru pe Legea Transplantului. Deci dacă peste 2 luni nu va fi promovată, nu va fi vină mea", a conchis Pintea.