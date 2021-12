Ministrul Sănătăţii ia în calcul renunţarea la tichetele de masă pentru vaccinaţi: „Stimulentele financiare nu mai produc efecte“

Alexandru Rafila a afirmat, într-o întâlnire cu medicii de familie, că se gândeşte să nu mai prelungească acordarea tichetelor după 1 ianuarie 2022 şi a confirmat, ulterior, informaţia pentru HotNews.ro, motivând că "stimulentele financiare nu mai produc efecte".

"Am avut discuţii cu reprezentanţii medicilor de familie privind măsurile care trebuie luate urgent în această perioadă pentru creşterea acoperirii vaccinale şi testării, evaluării şi tratamentului pacienţilor COVID în ambulatoriu. A fost o discuţie care s-a referit la necesitatea plăţii restanţelor pentru serviciile de vaccinare către medicii de familie şi despre scăderea interesului pentru vaccinare, în ciuda acordării voucherelor de 100 de lei. Probabil trebuie căutate alte soluţii care să impulsioneze vaccinarea, dacă stimulentele financiare nu mai produc efecte. Discuţia a fost informală şi nu a presupus luarea unor decizii", a declarat ministrul Sănătăţii, prof. dr. Alexandru Rafila, pentru HotNews.ro.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie: Pentru o parte dintre pacienţi tichetele funcţionează, este ceea ce îi atrage la vaccinare

De cealaltă parte, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, dr. Raluca Zoiţanu, unul dintre medicii care au participat la întâlnirea cu Alexandru Rafila, a declarat pentru HotNews.ro că "pentru o parte dintre pacienţi aceste tichete funcţionează, este ceea ce îi atrage la vaccinare".

"Noi, medicii de familie care am fost în sală, chiar am spus: 'Nu ştim dacă nu merg, pentru că atunci când am avut bonuri, oamenii chiar au venit la vaccinare.' Eu chiar am avut o situaţie - a venit o pacientă să se vaccineze, iar în aceeaşi zi au venit încă vreo 7 oameni de pe aceeaşi stradă, care aflaseră că avem tichete. Iar în ziua aceea am terminat toate tichetele pe care le aveam. Adică pentru o parte dintre pacienţi funcţionează, este ceea ce îi atrage la vaccinare", a explicat medicul Raluca Zoiţanu pentru HotNews.ro.

Potrivit legii, tichetele se acordă persoanelor care se vaccinează cu schema iniţială (primele două doze Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca sau doza unică Johnson&Johnson), nu şi pentru doza booster (doza 3), până la data de 31 decembrie 2021.

Voucherele pentru vaccinaţi, introduse în mandatul Ioanei Mihăilă cu scopul de a stimula vaccinarea împotriva COVID-19. Ele sunt acordate însă cu luni de zile întârziere.