Ministrul Sănătăţii, despre femeia arsă: Acel dezinfectant nu trebuia folosit pe pacient. Face parte din abecedarul chirurgiei

Ministrul Sănătăţii a anunţat că Ministerul a retrimis Corpul de control la Spitalul Floreasca, precizând că „au existat mai multe zone gri în raportul anterior”, referindu-se la „circuitul pacienţilor şi la echipa operatorie”.









Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat, luni, că „a fost un lanţ de erori” în acest caz şi că este absolut greşit să fie folosită la operaţii în care se utilizează electrobisturiul o substanţă care „este mai inflamabilă decât benzina”.





Ministrul a mai spus „a fost un lanţ de erori. Am aflat cu toţii de acest incident la cinci zile de producerea lui şi am sesizat imediat structurile din minister pentru a demara ancheta. Raportul detaliat va fi prezentat marţi dimineaţa, dar cea mai mare greşeală a fost aceea că s-a folosit un produs care nu era indicat. Nu trebuie să arătam o pată pe întreaga profesie chirurgicală din cauza unui eveniment care pare a fi izolat şi foarte rar”, a declarat Victor Costache, luni seara, la postul de televiziune Realitatea Plus.





Ministrul a spus că „superficialitatea unora” duce la astfel de incidente, el explicând că în cazul tragediei de la Floreasca a fost folosită o substanţă care nu se utilizează în mod obişnuit pentru dezinfectarea pentru operaţii, ci pentru dezinfectarea mâinilor.





„Este absolut greşit să fie folosită această substanţă, care e mai inflamabilă decât benzina”, a afirmat Victor Costache. Ministrul a mai precizat că „medicii nu au greşit substanţa, ci au folosit-o cu bună ştiinţă”. Potrivit ministrului, echipele din Ministerul Sănătăţii au sancţionat imediat aceste abateri, iar amenzile sunt cele stabilite printr-o hotărâre de Guvern de acum câţiva ani. Costache a precizat că ministerul ia în calcul creşterea cuantumului acestor amenzi.