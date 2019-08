Ministerul Sănătăţii  a investit în aparatură medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Brăila

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii s-a aflat astăzi în Brăila, acolo unde a vizitat maternitatea, a discutat cu medicii din spitalul judeţean şi a participat la inaugurarea unui bloc ANL destinat tinerilor care lucrează în domeniul sanitar. Primele 7 familii au putut viziona apartamentele repartizate şi au discutat cu ministrul Pintea şi preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Iulian Chiriac.

„M-am întors la Brăila în august, aşa cum am promis la vizita anterioară. Am vrut în mod special să mă întâlnesc cu medicii de aici. Am analizat împreună cu aceştia situaţia resursei umane din unităţile sanitare din judeţ deoarece avem specialităţi deficitare. Ministerul Sănătăţii a luat deja mai multe măsuri în acest sens printre care şi dublarea locurilor pentru rezidenţi în anul 2018, faţă de 2016. Am mai discutat despre programul de tromboliză şi mă bucur că de la implementarea acestuia în luna martie au fost efectuate cu succes 24 de proceduri, iar pacienţii sunt recuperaţi. Am mai vrut să verific modul în care au fost cheltuiţi banii alocaţi de Ministerul Sănătăţii pentru investiţii”, a declarat ministrul Sănătăţii, conform unui comunicat.

Ministrul Sănătăţii a mai declarat că a discutat cu medicii brăileni despre situaţia aprovizionării cu medicamente a spitalului judeţean şi derularea programelor de sănătate.

La maternitatea din oraş, care a fost reabilitată în 2017 printr-un împrumut al Ministerului Sănătăţii la Banca Mondială, Ministrul Sănătăţii a anunţat că, după finalizarea achiziţiei de incubatoare în jurul datei de 15 septembrie, vor fi repartizate un număr de 15 incubatoare pentru Brăila.

