Mihai Şora revine în forţă pe Facebook, lămurind misterul absenţei sale prelungite: „Devirusat şi voinic“

Mai bătrân decât secolul, filosoful Mihai Şora, născut la 7 noiembrie 1916, pare în formă maximă după absenţa sa prelungită din timpul stării de alertă/urgenţă provocată de coronavirus.

Dispariţia sa bruscă din spaţiul virtual, unde era o prezenţă constantă şi tonică, s-a produs după o postare eliptică a soţiei sale, care a scris doar atât, la începutul pandemiei, în ziua de 24 martie: „Pozitivi, amândoi“. Asta a dus la întrebări, îngrijorări şi critici din partea internauţilor care nu ştiau ce să înţeleagă din laconica declaraţie.

Prima postare a lui Mihai Şora, după îndelungata tăcere, a fost joi, 18 iunie, iar vineri, 19 iunie, Şora revine cu o nouă postare pe pagina sa de Facebook, în care lămureşte misterul spunând că este „devirusat şi voinic“:

„Bună dimineaţa, copii!

Am tabletă nouă. Mai califragilistică decât precedenta, din câte am băgat de seamă; va trebui s-o cercetez puţin, căci încă nu i-am dibuit toate tainele…

Cine ar fi crezut, acum un secol, când stăteam cocoţat în vârful scaunului, la biroul Tatălui meu, mâzgălind vietăţi şi floricele pe foi albe de desen, că voi scrie şi voi desena, la senectute, pe un paralelipiped din aluminiu, cu un „pencil“ bont şi fără radieră, turnat într-un straniu PVC?

Mi se atrage atenţia, din culise, că omuleţul meu nu are gât. Asta pentru că – aţi înţeles, desigur – e grăbit să vă îmbrăţişeze. Fiind cea dintâi fiinţă vie scrijelită pe tabletă, îmi va fi iertată, trag nădejde, uşuratica licenţă anatomică.

Cum spuneam aseară: mi-aţi lipsit!

Las aici o ❤️, o girafă şi un copăcel.

🦒🌳

Al Dumneavoastră bunic

(devirusat şi voinic),

Mihai Şora

19 iunie 2020“

