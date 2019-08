Mihaela Bilic, reacţie dură după ce a fost dată în judecată de Lygia Alexandrescu: „Mi se pare un fals intolerabil să profitaţi de percepţia deformată că sunteţi medic“

Mihaela Bilic a fost dată în judecată de Lygia Alexandrescu după ce a acuzat-o că a lăsat să se înţeleagă că este medic, lucru neadevărat, şi a profitat de această titulatură.

„Cine este pretinsa victimă a comentariilor mele, pretins calomnioase? Nimeni alta decât Lygia Alexandrescu, nutriţionista care ani la rând s-a afişat cu/s-a bucurat de titulatura de «doctor/medic nutriţionist». Sau a evitat cu abilitate să corecteze percepţia publică şi a reprezentanţilor mass-media cu privire la calitatea profesională pe care (nu) o deţine“, a scris Bilic pe Facebook.

Celebrul medic nutriţionist a precizat că Alexandrescu solicită în instanţă despăgubiri financiare consistente, dar şi retragerea tuturor comentariilor ce o vizează şi „o campanie în presă de «curăţare» a imaginii“. Preşedinta Societăţii Române de Educaţie Nutriţională susţine că postările făcute de dr. Bilic i-au adus prejudicii de imagine şi au condus la pierderi financiare.

Într-un drept la replică, Mihaela Bilic subliniază că nu o priveşte activitatea pe care Lygia Alexandrescu o desfăşoară în domeniul nutriţiei, ci vede o problemă în faptul că profită de percepţia deformată „creată şi întreţinută cu bună ştiinţă“ potrivit căreia are studii medicale. „Acest fals mi se pare intolerabil. Nu aveţi dreptul să lăsaţi să se înţeleagă că sunteţi medic sau să toleraţi cu bună ştiinţă şi satisfacţie să fiţi confundată cu un medic! Aveţi bunul simţ şi decenţa de a vă recunoaşte şi afirma public, clar şi limpede profesia“, spune Bilic.

Lygia Alexandrescu (foto dreapta) este licenţiată în chimie şi fizică la Facultatea de Chimie a Universităţii Bucureşti, cu master în Ştiinţe Inginereşti la Universitatea din Western Ontario şi doctorat în Inginerie Chimică la Universitatea Politehnică Bucureşti. „Fapt ce nu vă califică la acordarea de consultaţii, mai ales când e vorba de copii, femei gravide şi persoane cu patologii diferite“, punctează Bilic.

Redăm postarea doctorului Mihaela Bilic:

Stimată doamnă doctor inginer chimist,

Activitatea dvs. în domeniul nutriţiei nu mă priveşte, atâta timp cât cei care vă trec pragul, fie oamenii care apelează la serviciile dvs., fie mass-media ştiu cu cine stau de vorbă, care vă sunt pregătirea şi profesia reale. De asemenea, am recunoscut/admis mereu că sfaturi de nutriţie poate să dea oricine, de la antrenorul sportiv până la bunica (care apropo, chiar ştie multe despre mâncare). Este însă o chestiune total distinctă să vă bucuraţi şi să profitaţi de percepţia deformată (creată şi întreţinută cu bună ştiinţă) a oamenilor care vă cred medic şi care au încredere în dvs. pentru că v-au văzut la televizor (unde, ca din întâmplare, sunteţi numită medic nutriţionist). Acest fals mi se pare intolerabil.

Desigur, nefiind medic, nu aţi depus jurământul lui Hipocrate şi nici nu ştiţi cât de mare responsabilitate îţi revine atunci când ai grijă de viaţa şi sănătatea oamenilor. Şi apropo de medici, halatul alb, doamnă doctor inginer chimist, este prin definiţie „uniforma“ pe care o poartă absolvenţii de medicină. Cei care fac Facultatea de Chimie pot purta halatul alb în laborator, unde se lucrează cu prafuri şi substanţe, nicidecum cu oameni.





Conform documentelor ataşate la plângerea făcută împotriva mea, sunteţi licenţiată în chimie şi fizică la Facultatea de Chimie a Universităţii Bucureşti, cu master în Ştiinţe Inginereşti la Universitatea din Western Ontario şi doctorat în Inginerie Chimică la Universitatea Politehnică Bucureşti, fapt ce nu vă califică la acordarea de consultaţii, mai ales când e vorba de copii, femei gravide şi persoane cu patologii diferite.

Nu, doamnă doctor inginer chimist, nu aveţi dreptul să lăsaţi să se înţeleagă că sunteţi medic sau să toleraţi cu bună ştiinţă şi satisfacţie să fiţi confundată cu un medic! Aveţi bunul simţ şi decenţa de a vă recunoaşte şi afirma public, clar şi limpede profesia. Sunt o mulţime de nutriţionişti ne-medici care îşi fac treaba cu seriozitate şi demnitate, asumându-şi calitatea profesională şi informându-şi transparent şi cu bună-credinţă clienţii ce pregătire au.

Cât despre pretenţiile dvs. de a vă reabilita imaginea în presă, o să vă dezamăgesc: eu nu-mi fac reclamă nici măcar mie, personal. Îmi pare rău că postările mele au determinat scăderea încasărilor dvs., probabil pacienţii, care au aflat că nu sunteţi medic, au renunţat să vă mai asculte sfaturile. Pardon, trebuie să spun „clienţi“, pacienţi au doar cei care prestează activitate medicală, deci nu e cazul dvs. Însă dacă aţi fi fost medic aţi fi ştiut că relaţia dintre pacient şi medic se bazează, mai presus de toate, pe încredere. Or, în cazul dumneavoastră, înşelarea încrederii oamenilor este cea care v-a condus la pierderea clienţilor şi nu postarea mea de pe Facebook. Nu am stat la uşa clinicii dvs. ca să îi opresc pe oameni (sau televiziunile) să intre (cum vă plângeţi judecătorilor), ei au luat singuri decizia să vă părăsească. Nu o să vă despăgubesc eu pentru asta, mai ales că în ultimii ani nu am mai făcut consultaţii individuale cu pacienţii, ci am ales să transmit tot ce ştiu, să fac educaţie în nutriţie.

Cu siguranţă justiţia va lămuri această situaţie, între timp fiecare dintre noi este liberă să-şi desfăşoare activitatea aşa cum consideră mai bine, cum îi dictează conştiinţa. Iar dacă dvs, doamna doctor inginer chimist-nutriţionist, vă simţiţi ameninţată de vorbele mele, nu pot să spun decât că-mi pare rău, dar asta îmi confirmă faptul că am atins un subiect sensibil.

Nu o să tac până când ţara întreagă nu va şti cine sunteţi cu adevărat. Consultanţă în nutriţie puteţi face nestingherită, consultaţii nu!! Şi nu e o chestiune de semantică, ci de onoare. Profesională. Sau profesionistă?!