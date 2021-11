Meteorologii au emis un Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă în zone din 9 judeţe

Până la ora 10:00, în judeţul Botoşani se va semnala local ceaţă, care reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m. Meteorologii notează că fenomenul se va manifesta mai ales pe văile râurilor.



Tot până la ora 10:00, în judeţele Alba (zona joasă), Mureş (Târgu Mureş, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Cristeşti, Ceuaşu de Câmpie, Mica, Crăciuneşti, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Cheţani, Gheorghe Doja, Suplac, Miheşu de Câmpie, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Şăulia, Cucerdea, Bogata, Pogăceaua, Şincai, Corunca, Aţintiş, Grebenişu de Câmpie, Mădăraş, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian), Harghita (zona depresionară), Sibiu (Sibiu, Sălişte, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Loamneş, Orlat, Cristian, Păuca, Şura Mică, Apoldu de Jos, Ludoş) şi Cluj (Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Căşeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Jucu, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Cuzdrioara, Călăraşi, Cămăraşu, Căianu, Fizeşu Gherlii, Câţcău, Vad, Suatu, Petreştii de Jos, Dăbâca, Sănduleşti, Tureni, Aiton, Ploscoş) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie şi de condiţiile locale formarea gheţuşului.



Acelaşi fenomen se va manifesta şi în judeţele Ialomiţa (Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Amara, Făcăeni, Borduşani, Griviţa, Scânteia, Săveni, Perieţi, Mihail Kogălniceanu, Miloşeşti, Gheorghe Doja, Gura Ialomiţei, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulniţa, Sudiţi, Andrăşeşti, Bucu, Movila, Stelnica, Platoneşti, Cosâmbeşti, Valea Ciorii, Giurgeni, Mărculeşti, Albeşti, Bueşti), Călăraşi (Călăraşi, Modelu, Borcea, Dragalina, Dor Mărunt, Roseţi, Perişoru, Ciocăneşti, Grădiştea, Jegălia, Cuza Voda, Independenţa, Dorobanţu, Unirea, Ştefan cel Mare, Dragoş Vodă, Alexandru Odobescu, Vlad Ţepeş, Ştefan Vodă, Vâlcelele, Dichiseni) şi Constanţa (Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Independenţa, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Pantelimon, Târguşor, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Horia, Grădina, Dumbrăveni).



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.