Medicul Valeriu Gheorghiţă, precizări despre vaccin: durata imunizării, valabilitatea serului, efecte, beneficii, monitorizarea celor vaccinaţi

“Legat de durata nivelului de protecţie al răspunsului imun post vaccinare, nu este în momentul de faţă un răspuns ferm din punct de vedere medical şi ştiinţific, se estimează în schimb pe baza datelor medicale că acest tip de răspuns imun va fi de durată, categoric va fi de o durată mai mare decât răspunsul imun după boala naturală”, a explicat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare.





De asemenea, el a mai fost întrebat şi care este planul de imunizare în masă în contextul în care durata este mai mică decât timpul necesar pentru vaccinarea tuturor românilor.





“La acest moment dat, strategia de vaccinare este una dinamică, una flexibilă încât să ne putem adapta la toate dovezile ştiinţitice care apar. În momentul de faţă datele de siguranţă sunt foarte bune, deja în Anglia am ajuns la aproape un milion de persoane vaccinate fără să se înregistreze reacţii adverse majore, deci se confirmă, dacă vreţi, profilul de siguranţă aşa cum el a reieşit din studiile clinice, iar în ceea ce priveşte strategia de vaccinare în funcţie de durata răspunsului imun lucrurile sunt dinamică şi vor fi adaptate în funcţie de evoluţia datelor medicale”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.





Efectele cunoscute ale vaccinului





Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID a fost întrebat despre efectele cunoscute până în prezent ale acestui vaccin.





“Reacţiile adverse sunt de intensitate uşoară, medie, din ceea ce s-a înregistrat până la acest moment, sunt reacţii adverse locale, cele mai frecvente şi anume durere, disconfort la locul de administrare, umflătură, tumefacţie, în anumite cazuri roşeaţă şi pot să fie înregistrate reacţii adverse generale precum febră, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare. Au fost înregistrate câteva cazuri, după cum bine ştiţi, de reacţii adverse majore la persoane care avea un istoric alergic major, istoric de şoc anafilactic. Din acest punct de vedere cunoaştem la acest moment profilul de siguranţă al acestui tip de vaccin, este un lucru extraordinar şi o veste excelentă faptul că acest vaccin a fost autorizat de Agenţia Europeană a medicamentului îndeplinind toate criteriile de siguranţă, de calitate şi de eficacitate ceea ce ne permite să demarăm în condiţii absolut normale campania de vaccinare”, a precizat el.





Valeriu Gheorghiţă a mai transmis că prima etapă de vaccinare va fi încheiată până la începutul lunii februarie





“Estimăm că până la sfârşitul lui ianuarie, începutul lunii februarie, vom fi terminat etapa unu de vaccinare, cea adresată lucrătorilor din sistemul medical. Avem capacitatea de stocare în momentul de faţă în condiţii optime la minus 80 de grade pentru aceste vaccinuri. Da, vaccinarea este gratuită, nu este obligatorie, este voluntară şi nu este condiţionată. Acestea sunt elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoască. Aceste vaccinuri vor fi distribuite către etapa a doua în funcţie de momentul în care noi putem demara etapa a doua de vaccinare”, a mai transmis medicul.





El a menţionat şi care este durata de valabilitate a vaccinului





“Vaccinul se stochează pe o perioadă de 6 luni între o temperatură de minus 60 - minus 90 de grade, după ce este scos de la această temperatură şi ajunge la temperatura de plus 2 plus opt grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce înseamnă circa 5 zile. Durata transportului până la centrul de vaccinare nu trebuie să fie mai mare de 12 ore, ajunge la centru de vaccinare, este pus în refrigerator, cu monitorizarea permanentă a temperaturii în care să se facă dovada oricând că au fost respectate condiţiile de transport şi în mod deosebit de temperatură. iar după ce un flacon este scos de la două grade la temperatura camerei el are o stabilitate după reconstituire de şase ore”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, care a precizat că într-un flacon sunt cinci doze.





Când vor fi observate beneficiile maxime ale vaccinului







Valeriu Gheorghiţă a subliniat că beneficiile maxime ale vaccinului se obţin la o săptămână după administrarea celei de-a doua doze.





“Din studiile efectuate răspunsul imun începe să devină protector la circa 14 zile de la prima doză, însă beneficiile maxime se obţin la circa 7 zile după administrarea celei de-a doua doze”, a explicat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare.





Întrebat când va ajunge România în etapa a treia de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă a menţionat că acest lucru se va întâmpla cel mai probabil la începutul lunii aprilie.





Monitorizarea persoanelor vaccinate





Medicul a explicat cum vor fi monitorizate persoanele vaccinate în prima etapă pentru eventualele reacţii adverse





“Cu siguranţă, aspectul farmacovigilenţă, de monitorizare şi de raportare a reacţiilor adverse este o prioritate pe care o avem la nivelul strategiei de vaccinare şi nu doar la nivelul strategiei, ci şi în practică. Sunt în acest sens proceduri clare care denotă modalitatea în care sunt raportate aceste reacţii adverse, atât în centrul de vaccinare, dacă se vor înregistra reacţii imediate, sau în platforma Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale unde există o platformă dedicată vaccinării împotriva Covid-19, cu formulare în care fiecare persoană beneficiar vaccinată sau orice profesionist din domeniul sănătăţii poate să facă şi trebuie să facă această raportarea a reacţiilor adverse atunci când ele se înregistrează”, a declarat coordonatorul strategiei naţionale de vaccinare.





Sfatul dat românilor care refuză să se vaccineze:





“Fiecare ezitare, fiecare întrebare, fiecare reticenţă este absolut legitimă. Important este să fim suficient de capabil noi să oferim răspunsurile necesare fiecărei persoane, aş spune că trebuie să avem încredere în personalul medical, să discutăm cu medicii de familie, să discutăm cu medicii care cunosc istoricul nostru medical pentru a putea lua cea mai bună decizie vizavi de indicaţia de vaccinare. Din punctul nostru de vedere în momentul de faţă sunt foarte puţine contraindicaţii legate de vaccinare ori din acest punct de vedere cred că doar comunicarea şi informarea sunt cele potrivite, sunt căile potrivite prin care fiecare persoană poate să ia decizia cea mai bună care să-i asigure protejarea sănătăţii”, a răspuns medicul Valeriu Gheorghiţă.

