Medicul Gabriel Diaconu: „Avem nevoie de o lege a malpraxisului medical ca de aer”

Medicul Gabriel Diaconu arată că sistemul de sănătate din România are nevoie de o lege a malpraxisului. Acesta discută despre mai multe probleme din sistem, cum ar fi lipsa transparenţei şi a responsabilităţii, formularele de consimţământ informat învechite, sănătatea mintală a doctorilor şi epuizarea lor, care pot afecta actul medical şi face diferenţa între viaţă şi moarte pentru pacienţi.





„Medicina e pe cât de bună e legea, pe cât de sănătoase practicile şi pe cât de performanţi doctorii. E bine că parlamentarii au imunitate, e bine că guvernanţii stau la umbră când fac pixul bici, dar noi? Dar pacienţii noştri?”, arată medicul, pe pagina sa Facebook, joi.

„Avem nevoie de o lege a malpraxisului medical? Avem, ca de aer. Este el deja legiferat & reglementat? Gurile rele spun că da, ba chiar e supra-reglementat. Trebuie apărat medicul de penal, când o greşeală ori eroare medicală duce la vătămarea sau moartea persoanei, fie şi din culpă? Depinde de ceea ce legea numeşte “precumpănire”. Greşeala are precumpănire, eroarea e intrinsecă. Cine judecă asta, judecătorul, expertul legist, Colegiul Medicilor, toţi la un loc? Ar trebui să avem un plafon de despăgubiri sau “cerul e limita”?

Simetric, cât de corect e că medicul are o asigurare de malpraxis care funcţionează fix cât umbrela la tsunami? Şi care, mai mult, nu acoperă dauna indirectă, în speţă cea morală? Cum faci transferul de la frică şi defensă către responsabilitate şi transparenţă într-o comunitate obişnuită cu tăcere & opacitate, pentru că doar doctorii ştiu cum e să fii doctor? Ce facem cu sănătatea mintală a medicilor, cu epuizarea lor, sau cu patologia lor psihică fie nediagnosticată, fie ascunsă, care poate influenţa actul medical? Şi, că tot veni vorba, cum să ai praxis şi malpraxis câtă vreme “actul medical” încă are vagalităţi în definiţie, laolaltă cu “manevră”, “procedură” etc?

Ce faci cu formularele de consimţământ informat nu doar proaste, viciate, dar la limită toxice, lăsate de pe vremea băiatului ăla care vrea să fie primar pe Tinder?”, se întreabă Diaconu.