Medicul Adrian Wiener: Protecţia oferită de vaccinul anti-COVID creşte cu vârsta

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Adrian Wiener, spune că pentru segmentul de vârstă vulnerabil, protecţia oferită de vaccin împotriva formelor severe ale bolii este de 5-10 ori mai mare.

„Israel - date din viaţa reală: rata formelor severe/critice de Covid-19 la populaţia nevaccinată peste 60 de ani este 85,4/100.000 persoane în timp ce incidenţa la acelaşi segment de vârstă la populaţia vaccinată este de 16,3/100.000 de persoane; diferenţa creşte cu vârsta, pe segmentul 80-88 incidenţele formelor severe între nevaccinaţi şi vaccinaţi ajungând la 227,8 vs 32,1/100.000 de persoane. La segmentul de vârstă sub 60 de ani incidenţa formelor severe de boală comparativ între populaţia nevaccinată şi vaccinată este de 1,4 vs 0,5/100.000 de persoane”, a explicat, pe Facebook, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor Adrian Wiener.

Acesta precizează că deşi protecţia faţă de virus şi faţă de formele uşoare ale bolii a scăzut la 40% odată cu apariţia variantei Delta, eficienţa vaccinului în prevenţia spitalizării se menţine la 88%- 91%.