Medicii merg din uşă în uşă să vaccineze copiii

Medici, asistenţi şi voluntari vor străbate ţara în lung şi-n lat şi vor bate la toate uşile pentru a convinge părinţii să-şi vaccineze micuţii. Astfel vor Ministerul Sănătăţii, UNICEF şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii să vină de hac rujeolei, boală care încă face victime în România. Drept urmare, cele trei instituţii au pus la punct o continuare a campaniei de imunizare „din uşă în uşă”, derulată anul trecut în patru comunităţi vulnerabile din ţară, unde rata acoperirii vaccinale a crescut de la 3%, cât era iniţial, la 94%.

Mediile defavorizate vor fi selectate de direcţiile de sănătate publică din ţară, care sunt şi responsabile de stabilirea unor echipe mixte de specialişti: medici de familie, epidemiologi şi psihologi. Aceştia vor prezenta, în cadrul unor campanii de informare, date referitoare la beneficiile vaccinării, dar şi riscurile la care părinţii îşi supun copiii, nevaccinându-i.





Pentru a-i putea convinge, specialiştii vor răspunde la întrebările părinţilor şi în plus vor avea alături şi materiale video şi prezentări suport, concepute de specialişti din Ministerul Sănătăţii, făcute pe înţelesul tuturor.

„E o nouă etapă în cadrul campaniei de vaccinare derulată anul trecut în parteneriat cu OMS şi UNICEF. E o campanie integrată, ne dorim să fie prezentă pe posturile de televiziune, în presa scrisă, în online şi va avea şi o componentă outdoor. Anul trecut, când am creionat această campanie, numărul de îmbolnăviri era foarte mare săptămânal şi ştiam că există comunităţi pe care o lege a vaccinării nu le poate ajuta, aşa că am decis să punem bazele acestei campanii, am mers din uşă în uşă şi rezultatele vorbesc de la sine”, a declarat ieri Sorina Pintea.

Orele de educaţie pentru sănătate în şcoli, necesare

De pildă, în Coţofeneşti, judeţul Bacău, au fost vaccinaţi 100 de copii, în timp ce la Buhuşi, în acelaşi judeţ, au fost imunizaţi 80 de copii, iar în Strehaia au fost vaccinaţi 90 de copii.

„Poate că par copii puţini ca şi număr, dar fiecare copil este important. Şi vorbim de comunităţi mici”, a completat oficialul, adăugând că foarte multe mămici din mediile defavorizate care au refuzat iniţial vaccinarea, şi-au dat ulterior acordul pentru imunizare.

„Dincolo de aceste campanii care sunt necesare pentru că deschid calea către informaţii de care oamenii au nevoie pentru a-şi vaccina copiii, este nevoie şi de ore de educaţie pentru sănătate în şcoli. Acum, doar 5% fac astfel de ore, este opţional. Dacă nu vom introduce această materie obligatoriu în şcoală, vom avea generaţii viitoare mai bolnave”, a declarat şi profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii de Microbiologie din România.

La rândul său, Gindrovel Dumitra, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), spune că medicii de familie simt nevoia de campanii de informare încă din 2008, când au apărut primele semne de întrebare în spaţiul public referitoare la eficienţa vaccinurilor. „Am fost faţă în faţă cu miturile legate de vaccinare. E important să nu mai moară copii, dorim să nu mai moară oameni”, a conchis medicul.

Spitalele, luate cu asalt din cauza gripei

Dacă din punct de vedere al vaccinurilor incluse în programele naţionale nu există probleme legate de aprovizionare, nu acelaşi lucru se poate spune despre vaccinul antigripal. Adus încă din luna octombrie, serul nu se mai găseşte decât în cantităţi foarte mici la direcţiile de sănătate publică. Mai exact, 1,2 milioane de doze au fost deja folosite, cu ele fiind imunizate persoanele aflate la risc.

Alte 100.000 de doze sunt în depozite, după cum a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Problema, arată specialiştii, e faptul că gripa din acest sezon este foarte agresivă iar spitalele sunt deja luate cu asalt din cauza virozelor respiratorii. De pildă, Spitalul Victor Babeş şi Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală sunt deja în carantină şi nu mai primesc aparţinători, situaţie ce ar putea fi regăsită şi în alte unităţi medicale.

„E adevărat că spitalele sunt luate cu asalt în acest moment. Este indicat să se limiteze vizitele în acest moment”, a declarat Pintea. La rândul său, profesorul Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a declarat că numărul virozelor ar putea să crească şi să se atingă astfel un vârf de îmbolnăviri în perioada următoare.

„Prevenirea specifică în cazul gripei este izolarea şi contactul cât mai redus cu membri infectaţi ai familiei. Se poate face prin utilizarea unor măşti. Un lucru foarte important este să protejăm copiii. Este esenţial ca ei sau adulţii să nu se reîntoarcă în comunitate decât atunci când îşi revin”, a completat Rafila. Potrivit acestuia, sezonul gripal din acest an se va încheia mai repede decât în mod obişnuit, astfel că vaccinarea, făcută acum, mai poate fi, totuşi, eficientă.