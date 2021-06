Cum trebuie făcută vaccinarea anti-COVID în cazul copiilor. Medici: distanţă minimă de o lună între două vaccinuri diferite

“Este obligatorie o distanţă minimă de o lună între două vaccinuri diferite, sistemul imun nu trebuie forţat să genereze anticorpi împotriva tuturor infecţiilor dintr-o dată”, spun ei. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul vaccinului anti-HPV, campania de vaccinare fiind în derulare. De asemenea, copiii cu diferite afecţiuni cronice ar trebui să facă înainte de vaccinarea anti-Covid 19 un consult la medicii care îi au în evidenţă.

Dr. Voichiţa Lăzureanu: “Eu aş merge către 2-3 luni ca distanţă între ele, tocmai pentru a avea o anumită siguranţă de a nu biciui sistemul imun”

Dr. Voichiţa Lăzureanu, medic primar de boli infecţioase a explicat pentru News.ro că, în cazul copiilor, vaccinarea anti-Covid-19 ar trebui făcută la cel puţin o lună diferenţă faţă de ultimul vaccin pe care l-au făcut pentru a preveni diferite boli. Este şi cazul vaccinului anti HPV.

În acest moment, campania de vaccinare anti-HPV a fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 şi 14 ani , derulată de Ministerul Sănătăţii este în plin proces. Dr. Lăzureanu spune că, în cazul acestora, vaccinul anti-Covid, care de miercuri se poate face şi în cazul copiilor cu vârsta între 12 şi 15 ani, ar trebui făcut la cel puţin o lună, preferabil 2-3 luni faţă de momentul administrării vaccinului anti-HPV.

“Ca regulă de bază în vaccinare este obligatoriu o distanţă minimă de o lună între două vaccinuri diferite, pe modele diferite, pe acţiune diferită, pe structuri virale diferite. Rugămintea mea la părinţi este să nu facă vaccinările mai devreme de o lună, eu aş merge către 2-3 luni ca şi distanţă între ele, tocmai pentru a avea o anumită siguranţă de a nu biciui sistemul imun să genereze acei anticorpi împotriva tuturor infecţiilor dintr-o dată, desi ştim că există şi vaccinuri hexavalente, cu şase feluri diferite de subtipuri virale la care trebuie să generăm, dar totuşi, este tehnologie nouă ( n.red în cazul vaccinului anti-covid), este un efort al corpului uman şi al sistemului imun, şi atunci ca să nu facem cumva rău din anumite puncte de vedere da, să facem vaccinarea la cel puţin o lună, dar, repet, undeva la 2-3 luni ar fi ideal, eu mi-am vaccinat fetele anti-hpv în februarie, deci acum sunt în regulă şi în momentul în care se dă drumul la vaccinare anti-covid pentru 12-15 ani deja sunt suficient de sigură să ştiu că le pot vaccina şi împotriva covid 19. Regula de bază este aceeaşi, dacă nu există co-formulare de vaccin, deci în acelaşi rapel sau în aceeaşi doză să fie mai multe subtipuri virale, atunci regula de bază este de minimum o lună pauză între ele”, a declarat pentru News.ro medicul Voichiţa Lăzureanu.

Şi în cazul copiilor există contraindicaţii absolute, dar şi contraindicaţii temporare pentru vaccinarea anti-Covid 19. Reacţiile anafilactice din trecut sunt o contraindicaţie absolută, iar una temporară poate fi legată de prezenţa unor simptome specifice răcelilor, precum durerile de cap, febra, durerile musculare. Medicii spun că şi anumite boli aflate în tratament, precum bolile neoplazice ( cancerul) pot reprezenta o contraindicaţie punctuală în cazul vaccinării anti covid 19. Dr. Lăzureanu:

“Dacă avem o boală cronică la un adolescent, ideal este să luăm legătura fie cu medicul curant fie cu medicul de familie care ştie întreaga patologie şi evoluţie”

“Ca la orice fel de vaccinare, sigur că trebuie o informare foarte exactă, în primul rând a părinţilor dar şi a copiilor, pentru că ei de fapt sunt adolescenţi, au capacitatea de înţelegere foarte mare, şi mai ales o dorinţă crescută de a se imuniza pentru a putea ieşi, pentru a putea socializa, pentru a putea feri persoanele cu probleme din jurul lor. Nici nu se pune problema de a vaccina eventualele persoane care au contraindicaţii sau cea mai mică bănuială că ar avea vreo contraindicaţie, mai ales că vaccinarea este în continuare pe proprie răspundere, este informată. Nu cred că se va merge în ritmul acela primul venit, primul servit, nu, se face consult medical, se face o anamneză, se face o informare a persoanei care va fi vaccinată, şi, doar ulterior, în cunoştinţă de cauză şi în totală acceptare a persoanei care urmează să fie vaccinată se va face.

Ei îşi doresc să scape de această povară imensă care s-a pus şi pe umerii lor, că ei sunt principalii vectori, că ei de fapt nu se îmbolnăvesc dar transmit mai departe boala, şi pun în pericol părinţii, bunicii, persoanele din imediata lor apropiere, dar da, sigur că există contraindicaţii de vaccinare, sigur că există contraindicaţii absolute care fac imposibilă în timp, dar la fel de bine sunt multe contraindicaţii temporare , orice fel de simptom al oricărei alte boli sezoniere , dacă te doare capul, dacă faci febră, dacă ai dureri musculare, dacă orice fel de simptomatologie există nu se face vaccinare, vaccinarea se face în plină stare de sănătate, şi acolo unde nu există contraindicaţii majore de vaccinare.

Din ceea ce ştim din prospect, doar reacţiile de hipersensibilitate majoră, reacţiile anafilactice sunt cu contraindicaţie absolută, în rest contraindicaţiile punctuale sigur că sunt bolile neoplazice aflate în tratament cu chimioterapie sau radioterapie, ar fi reacţiile alergice severe acolo unde există teama că ar putea să fie, şi atunci lucrurile trebuie făcute în colaborare cu medicul alergolog şi evident sub supraveghere directă şi prelungită , tulburările neurologice şi cardiace – ar trebui să se facă sub supraveghere prelungită şi mai atentă a acestor copii, desi nici acolo nu există contraindicaţii absolute. Dar sigur că acolo unde există patologie mai specială , mai deosebită, că este neurologică, că este cardiacă, că este boală de metabolism, acolo, împreună cu echipa medicală de la faţa locului va trebui luată cea mai bună decizie informată şi de o parte şi de cealaltă, şi părintele şi adolescentul, şi echipa medicală să ştie cu ce se confruntă.

Dacă avem o boală cronică la un adolescent, ideal este să luăm legătura fie cu medicul curant, din acea afecţiune, că este cardiologică, neurologică, digestivă, vasculară, de orice fel ar fi, sau medicul de familie care ştie întreaga patologie şi evoluţie, şi ca şi scheme de vaccinare importante, pentru că şi acelea sunt importante, dacă ai trecut prin mai multe scheme de vaccinare şi nu ai avut niciun fel de reacţie adverse, niciun fel de contraindicaţie la celelalte vaccinuri , la fel de bine trebuie văzut dacă ceva s-a întâmplat din mica copilărie până în adolescenţă.

Sigur că da, consultul medical anterior este important, în măsura în care părinţii pot sau au timp , disponibilitatea necesară să facă întâi acest consult medical la medicul de familie sau medicul care îi are în evidenţă pentru o anumită patologie, este mult mai bine decât să te adresezi direct centrului de vaccinare unde nu există toate specialităţile care să acopere o rază foarte mare de patologie”, a explicat medicul infecţionist Voichiţa Lăzureanu.

Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei medicilor de familie Bucureşti-Ilfov a precizat pentru News.ro că vaccinarea copiilor se poate face atât prin platforma de vaccinare, cât şi prin programare la medicul de familie. În acest sens medicii de familie aşteaptă noi detalii legate de modalitatea concretă prin care vor putea face acest lucru. Dr. Alexiu: “La vaccinare copilul va primi acelaşi chestionar pe care îl primesc şi adulţii când sunt vaccinaţi, unde tutorele poate consemna dacă sunt probleme, se va afla dacă există contraindicaţii absolute sau temporare”

“S-a anunţat că se va programa prin platformă şi totodată prin cabinetele medicilor de familie, aşteptăm instrucţiuni în sensul ăsta, dar cred că s-a ales programarea prin platformă pentru că, după cum ştiţi, vaccinul Pfizer este îmbuteliat în flacoane de câte şase doze, astfel încât să se poată pregăti cumva, să se previzioneze şi rapelul. Probabil că este mai simplu să se vaccineze în centre pentru că cererile nu se ştie cât vor fi de mari, aşa încât să se poată vaccina acolo unde se vaccinează şi adulţi şi copii, ca să nu se piardă din doze.

Nu mă refer la instrucţiuni despre vaccinarea copiilor, ci felul în care se procedează în cabinetele medicilor de familie, dacă vom putea primi vaccin Pfizer sau nu, şi pe care să-l putem folosi atât la adulţi cât şi la copii.

Sunt părinţi care vor să-şi vaccineze copiii şi aşteptau acest moment, mă aştept ca aceşti părinţi să înceapă să întrebe când vor fi programaţi, fie în centre, fie dacă este posibil şi la cabinetele noastre.

Copilul, dacă va veni la vaccinare, va primi acelaşi chestionar pe care îl primesc şi adulţii când sunt vaccinaţi, unde poate tutorele sau părintele cu care vine obligatoriu să consemneze dacă sunt probleme, se va afla dacă există contraindicaţii absolute sau temporare, şi asta trebuie să fie suficient, pentru că vorbim despre o grupă de vârstă apropiată faţă de ceea ce am vaccinat până acum şi nu trebuie să ştim ceva în mod special. Pentru copiii sub 16 ani este un formular de consimţământ care este adaptat pentru că este semnat şi de tutore, nu doar de către copil, iar chestionarul care se face în triaj are aceleaşi rubrici.

Pasul acesta este unul firesc, atâta vreme cât vaccinul acesta a fost aprobat şi există solicitare din partea părinţilor e normal ca şi România să se alinieze acestui trend aşa cum s-a întâmplat şi cu celelalte vaccinuri pe măsură ce au fost aprobate”, a explicat pentru news.ro Dr. Sandra Alexiu.

În mai puţin de două zile, au fost făcute 3634 programări în platforma de vaccinare, pentru categoria de vârstă 12 - 15 ani.

Reacţiile adverse din prospect sunt aceleaşi care au fost consemnate şi la persoanele cu vârsta de peste 16 ani, spune dr. Alexiu. Medicul le transmite părinţilor faptul că, în cazul copiilor, eficacitatea vaccinului anti-Covid 19 se apropie de 100%. Dr. Alexiu: “ La toţi copiii care au fost incluşi în testele de dinaintea aprobării nu au fost deloc infectări după ce copiii s-au vaccinat “.

“Reacţiile adverse prevăzute în prospect sunt aceleaşi care au fost consemnate la persoanele peste 16 ani care au fost vaccinate, mai mult decât atât, eficacitatea vaccinului se duce la sută la sută , practic la toţi copiii care au fost incluşi în testele de dinaintea aprobării s-a constatat că nu au fost deloc infectări după ce copiii s-au vaccinat. Sigur că numărul celor cu Covid în rândul copiilor a fost scăzut pentru că se ştie că nu a existat un atac special al acestui virus asupra copiilor, dimpotrivă, copiii au fost protejaţi, dar există şi cazuri grave la copii, au fost cazuri care din păcate au pierdut lupta cu covid chiar fiind copii, şi au fost copii la care s-au instalat complicaţii importante mai ales după ce s-a ieşit din perioada de 14 zile. Există un sindrom la copii care apare după perioada de aşa zisă vindecare şi care se instalează rapid şi care poate fi letal în cele mai multe dintre cazuri”, a detaliat dr. Alexiu.

Unde să caute informaţii părinţii despre vaccinarea împotriva Covid 19 a copiilor

“Există mai multe informaţii pe site-ul oficial legat de vaccinare, care aparţine Guvernului şi Ministerului Sănătăţii, ro vaccinare, există informaţii clare primite de la direcţiile sanitare de medicii de familie, la medicii care vaccinează în centrele de vaccinare, şi în social media, la postările făcute de medicii care au făcut acest lucru până acum, sunt emisiuni în media despre acest lucru şi probabil vor mai fi devreme ce abia a început vaccinarea, plus campania de informare din media gestionată de Ministerul Sănătăţii şi Guvernul României, în care vor apărea inclusiv informaţii pentru vaccinarea copiilor”, a precizat medicul Sandra Alexiu.

Dr Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală e explicat pentru News.ro că vaccinarea copiilor cu vârsta între 12 şi 15 ani este extrem de importantă în procesul de diminuare a pandemiei, pentru că cei mici sunt vectori de transmitere a bolii. În acelaşi timp specialistul spune că în curând ar putea exista o a treia doză de vaccin anti covid 19, care să cuprindă şi noile tulpini ale virusului aflate în circulaţie, cum este cea indiană care în prezent se răspândeşte rapid în Marea Britanie. Dr. Marinescu: Trebuie să luăm în calcul că există riscul ca în toamnă să avem infecţii mai multe cu Sars Cov 2.

“Este greu de spus câte cereri vor fi, (n.red în cazul vaccinării copiilor), vă aduceţi aminte că în momentul în care erau multe solicitări pentru vaccinarea adulţilor era necesară programarea pentru ca lucrurile să se desfăşoare într-un mod organizat. Dacă se va constata că nu sunt multe solicitări din partea celor mici, sigur că lucrurile vor ajunge să fie la liber. Cred însă că programările se vor face repede.

Faptul că avem date suficiente din studiile clinice care să ne spună că în cazul celor mici avem clar siguranţa în momentul în care le administrăm vaccinul pentru sars cov 2, faptul că există aprobarea din partea forurilor competente, vorbim în cadrul Europei de Agenţia Europeană a Medicamentului, lucrurile devin clare. Sigur că se pune întrebarea de ce este important să-I vaccinăm şi pe cei mici.

În primul rând nu avem garanţia că cei mici vor face o formă uşoară sau asimptomatică, adică până la urmă există forme fulminante, chiar dacă sunt mai rare în rândul lor, în al doilea rând sunt vectori de transmitere şi să luăm în calcul că cei mici interacţionează mult şi este bine că se întâmplă aşa, atât la şcoală cât şi în afara şcolii, se joacă împreună, deci e clar că riscul de a transmite de la unul la altul este mare, şi ei pot de asemenea să transmită la nivelul familiei sau cunoscuţilor, către cei care au afecţiuni cronice sau sunt în vârstă, în al treilea rând şi nu ultimul, avem nevoie de o vaccinare extinsă, care să cuprindă întreaga populaţie, şi pe cei mici, tocmai pentru că vrem să reducem virusul din circulaţie. Reducerea virusului din circulaţie şi închiderea într-un timp rezonabil a pandemiei înseamnă inclusiv vaccinarea celor mici”, a explicat pentru news.ro directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

Despre tulpina indiană care se răspândeşte rapid în Marea Britanie. Dr. Adrian Marinescu: “ Trebuie să luăm în calcul ca în toamnă să avem infecţii mai multe cu sars cov 2, în viitorul apropiat ar putea să vină un update al vaccinului care să ia în calcul şi noile mutaţii ale virusului”

“Trebuie să gândim realist, este într-adevăr o perioadă liniştită, probabil că vom avea o vară care să nu ne pună probleme, dar trebuie să luăm în calcul că există riscul ca în toamnă să avem infecţii mai multe cu sars cov 2, vorbim în primul rând de tulpina indiană, să luăm în calcul că o variantă virală cum s-a întâmplat cu Marea Britanie poate să ducă la o situaţie complicată epidemiologic, să nu o numim val, s-a întâmplat în situaţia prin care tocmai am trecut. Am plecat de la situaţia din Marea Britanie (n.red tulpina britanică) şi ea a ajuns să fie răspândită, predominantă cel puţin în Europa în mod clar. Se poate întâmpla şi cu tulpina indiană, şi aş mai lua ceva în calcul, faptul că pot fi unele interferenţe ale variantelor actuale de vaccin dar totuşi , chiar dacă procentul este ceva mai mic, şi în plus companiile producătoare de vaccin sunt în permanenţă în alertă în ideea de a monitoriza aceste mutaţii. Un update al vaccinului care ar putea să vină într-un viitor apropiat, o a treia doză de vaccin, se referă nu numai la durata imunităţii, se referă şi la aceste mutaţii pe care ar putea să le ia în calcul, cum este tulpina indiană, care are două mutaţii la nivelul proteinei spike, vorbim de varianta din SUA, California, şi din Africa. Este clar că acest update al vaccinului se referă şi la aceste mutaţii.

Din fericire, se pare că durează mai mult decât ne-am aşteptat initial,( n.red imunitatea covid) pentru că este vorba despre o imunitate umorală, care ţine de anticorpi, cea despre care vorbim foarte des, dar este şi imunitatea celulară, care se referă la limfocitele T, cu memorie, în aşa fel încât în momentul în care vin în contact cu virusul să fiu protejat printr-un dublu mecanism, şi această imunitate celulară foarte probabil că ţine mai mult.

Sigur că va veni întrebarea dacă imunitatea celulară ţine mai mult de ce am nevoie de o a treia doză, pentru că mă interesează şi mutaţiile care pot să interfereze cu variantele mai vechi de vaccin”, a explicat dr. Adrian Marinescu.

Rata de vaccinare anti covid 19, tot mai scăzută în România. Medicul Adrian Marinescu spune că foarte importante în acest proces sunt persoanele – cheie din mediul rural, care pot fi exemple pentru comunitate.

“Este evident că în mediul rural sunt mai multe probleme, rata de vaccinare este mult mai redusă faţă de ceea ce se întâmplă la oraşe, cred că este important ca în acea comunitate să existe acei oameni care sunt reprezentativi, că vorbim de preot, de medicul din sat, de autorităţi, în general de oamenii care pot să reprezinte un exemplu pentru ceilalţi, contează foarte mult aceste exemple concrete, mai mult decât informarea în media, vorbesc strict de mediul rural. Pentru ceilalţi, cred că doar mesajele simple, transparente şi repetate suficient de des ar putea să rezolve problema, este de aşteptat ca în acest moment când cei vulnerabili în mare parte s-au vaccinat campania de vaccinare să meargă cu motoarele mai puţin turate, e loc şi de mai bine”, a spus dr. Adrian Marinescu.