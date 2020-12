Medic: Nu ne aşteptăm la reacţii adverse. Orice reacţie adversă este cu mult mai măruntă faţă de o infecţie reală

„N-am simţit nimic. A avut doamna asistent o mână de aur. Oricum, sunt obişnuit la viaţa mea, am făcut o grămadă de vaccinuri. Peste un milion de oameni din lume s-au vaccinat şi putem să vedem clar că nu au existat reacţii adverse notabile. Institutul Matei Balş a fost întotdeauna un început în bolile infecţioase. Că s-a tratat primul pacient în februarie cu SARS-CoV-2, că este prima persoană vaccinată şi sper ca peste un interval nu foarte lung de timp să avem şi ultima persoană cu SARS-CoV-2 şi atunci să considerăm că închidem pandemia. Aşteptăm de multă vreme momentul. E adevărat, nu m-am gândit că se vor mişca lucrurile atât de bine la nivelul Europei şi că vom reuşim să-l avem înainte de Anul Nou. Este un semn de bun augur faptul că toată Europa a reuşit să facă acest pas şi de aici şi ideea că lucrurile ar trebui să meargă bine în viitor. Să fie tranşele corecte şi să avem din primăvară imunizarea în masă”, a spus medicul epidemiolog Adrian Marinescu, potrivit Digi.24

„Practic, injecţia nici nu am simţit-o, după aceea - conform protocolului - am avut de aşteptat liniştiţi un sfert de oră, timp în care nu s-a întâmplat nimic deosebit, cum - tot aşa - ne aşteptam toţi şi cred că deja au trecut nişte ore de atunci şi uite că încă sunt viu. Nu ne aşteptăm la reacţii adverse. Orice reacţie adversă este cu mult mai măruntă faţă de o infecţie reală, care duce la o evoluţie pe care nu o putem să o prevedem cât va fi de gravă. V-aş da exemplul cu vaccinul antigripal. Dacă în ultimii ani s-a înţeles că e bine să ne vaccinăm, din ce în ce mai multă lume s-a vaccinat, şi de unde ne aşteptam la o epidemie şi poate că nu am scăpat de o pandemie, în orice caz am întârziat-o şi s-ar putea să o facem cât mai mică şi mai uşoară. Deci şi în cazul Covidului, vaccinarea va duce sigur la o evoluţie mult mai bună”, a declarat medicul epidemiolog Sorin Petrea, conform sursei citate.

Campania de vaccinare anti-COVID se desfăşoară în două spitale din Bucureşti şi în alte opt spitale din ţară, dar şi în mai multe state europene. Prima tranşă simbolică de 10.000 de vaccinuri BioNTtech/Pfizer a fost adusă sâmbătă la Institutul Cantacuzino din Capitală, de unde este distribuită în şase centre regionale.

Peste 3.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi distribuite în toate cele 10 spitale de boli infecţioase aflate în prima linie în lupta împotriva coronavirusului din ţară. Acestea sunt doar pentru prima administrare, iar la data rapelului va pleca de la Institutul Cantacuzino tranşa necesară.

România va beneficia în total de aproximativ 10 milioane de doze de vaccin, urmând să primească săptămânal între 140.000 şi 150.000 de doze. Următoarea tranşă de 144.000 de doze de vaccin este aşteptată în 28- 29 decembrie.