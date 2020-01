Măsuri împotriva răspândirii gripei. Accesul vizitatorilor în Institutul „Marius Nasta”, restricţionat

La „Marius Nasta” au fost confirmate două cazuri de gripă, aşadar conducerea a decis restricţionarea accesului vizitatorilor. „Având în vedere că în perioada 15-20 ianuarie au fost confirmate două cazuri de gripă de tip A, este necesară restricţionarea accesului aparţinătorilor în incinta unităţii, în vederea limitării apariţiei cazurilor de infecţii cu virus gripal în cadrul pacienţilor internaţi”, precizează reprezentanţii instituţiei, joi seara.

Primăria Constanţa anunţă că au fost luate măsuri speciale la Spitalul Municipal de Boli Infecţioase Constanţa pentru reducerea riscului de îmbolnăviri prin afecţiuni respiratorii acute. Astfel, accesul vizitatorilor a fost limitat, iar bolnavii sunt izolaţi pe tipuri de afecţiuni pentru prevenirea răspândirii infecţiilor.

"Am înregistrat în ultima perioadă peste 40 de cazuri de gripă. Chiar dacă nu ne confruntăm cu o epidemie, am luat măsura de restrângere a vizitelor şi încercăm să izolăm bolnavii pe tipuri de afecţiuni. Recomandăm populaţiei să păstreze regulile de igienă, să evite locurile aglomerate, mai ales pentru copiii mici care nu au imunitatea formată. Gripa are perioadă de incubaţie foarte scurtă.

Cei care intră în contact cu virusul prezintă febră, tuse, dureri musculare, osoase, dureri ale globilor oculari. La apariţia primelor simptome este bine ca pacienţii să se prezinte la medic pentru stabilirea tratamentului adecvat”, a declarat managerul Spitalului Municipal de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis.

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor respiratorii, Primăria Constanţa a achiziţionat covoraşe, substanţe dezinfectante, precum şi soluţii necesare împiedicării răspândirii virusurilor de sezon şi le-a distribuit unităţilor de învăţământ din oraş.

Astfel, la toate intrările şi ieşirile din unităţile de învăţământ au fost instalate covoraşe cu materiale dezinfectante pentru protecţia copiilor, a personalului şi a părinţilor care îi însoţesc pe cei mici.

După numeroasele cazuri de gripă înregistrate în ultimele zile, cazuri confirmate de testele rapide, autorităţile de sănătate publică şi conducerea Spitalului Judeţean Buzău au decis restricţionarea vizitelor în unitatea spitalicească. În patru secţii aparţinătorilor li s-a interzis total accesul.

Cum se răspândeşte gripa

Gripa se răspândeşte de la o persoană la alta prin contactul direct prin picăturile de la o persoană infectată, împrăştiate prin tuse sau strănut şi prin contactul indirect, atunci când picături sau secreţii din nas sau gât se depun pe suprafeţe, cum ar mâinile. De acolo, virusul poate fi transferat către alte persoane care apoi îşi ating faţa.

Medicii susţin că există o serie de metode prin care apariţia gripei poate fi prevenită, cea mai eficientă fiind vaccinarea înaintea sezonului de gripă. Practic, vaccinarea reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire, iar eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în funcţie de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon.

Medicul Streinu Cercel oferă 5 sfaturi pentru prevenirea gripei

Adrian Streinu Cercel mizează pe vaccinare şi menţinerea igienei personale.

Vaccinarea antigripală

Vaccinarea împotriva gripei poate salva vieţi. Medicul Streinu Cercel face apel către oameni să se vaccineze. „Deci, gripa poate să omoare, de aceea se face program de imunizare. Nu se face program de imunizare că vrea cineva să mai vândă un vaccin. Singura modalitate de intervenţie este vaccinarea. Ţineţi cont că are o perioadă de incubaţie foarte interesantă: între trei ore şi trei zile. (...) Avem gripă în România şi se moare de gripă în România. Dacă nu dorim să facem gripă şi nu dorim să murim eventual de gripă, avem o singură modalitate: să ne vaccinăm. Restul sunt filosofii. Filosofia nu omoară, (...) dar pe unii care au făcut gripă i-am văzut murind şi urât, adică cu imposibilitate de a respira, cu plămân artificial, adică nu e o joacă. Deci, vaccin", explică Streinu-Cercel.

Dezinfectarea mâinilor, prin spălare cu apă şi săpun.

„Problema este igiena personală - apa şi săpunul sunt sfinte, nu dezinfectanţii. Nu strănutăm în mână. Este bine să purtăm şi masca de protecţie", a afirmat medicul.

Evitarea locurilor aglomerate

Streinu Cercel recomandă oamenilor să nu meargă cu copiii la mall şi în zone aglomerate, pentru a evita contaminarea şi răspândirea virusului. Copiii şi bătrânii rămân cei mai expuşi la gripă.

Strănutarea în pliul cotului, nu în mână şi folosirea şerveţelelor de unică folosinţă

Prevenţia ţine şi de educaţie. Atât adulţii, cât şi copiii trebuie să strănute în pliul cotului, nu în mână sau spre alte persoane. Totodată, şerveţele pe care le ţinem la gură în caz de strănut, sau pentru suflarea nasului, trebuie folosite o singură dată şi aruncate doar la coşul de gunoi.

Izolarea la domiciliu şi contactarea medicului de familie

Persoanele bolnave de gripă trebuie izolate şi tratate, arată medicul, pentru a preveni răspândirea virusului. Totodată, acestea trebuie să aducă la cunoştinţa medicului de familie orice suspiciune de infectare şi să meargă la control.

Evoluţia gripei în România

Gripa a avut în 2020 un debut mai încet şi a făcut mai puţine victime, decât sezonul gripal anterior. Numărul deceselor înregistrate în acest sezon este 3, comparativ cu 34, în perioada similară din sezonul precedent, arată datele publicate joi de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT) din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Morbiditatea prin infecţii respiratorii acute s-a încadrat în intervalul asteptat in aceasta saptamană, arată CNSBT. Activitatea gripală a evoluat cu intensitate scăzută, cu răspândire regională (judetele Brasov, Cluj, Sibiu, Prahova si mun. Bucuresti) şi cazuri sporadice in unele judeţe, se arată în raport. La nivel naţional, numărul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS si pneumonii) a fost de 81.646, cu 30.6% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeasi săptămână a sezonului precedent (117.576) şi cu 11.4% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (73.257). Au fost raportate la nivel national 1389 cazuri de gripa clinica, mai putine cu 40% comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 03/2019 (2314 cazuri). Au fost raportate 19 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 6 mai multe fata de saptamana precedenta si cu 39 mai putine fata de aceeasi perioada a sezonului precedent. A fost comunicat un deces nou confirmat cu virus gripal. De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate 3 decese confirmate cu virus gripal, , din care 2 tip A, subtip (H1)pdm09 si 1 tip B. În sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 34 decese confirmate cuvirus gripal, din care 24 tip A, subtip (H1)pdm09, 6 subtip H3 si 4 A nesubtipat. 243 cazuri de gripă la nivel naţional

29 cazuri gripa cu virus AH3

32 cazuri gripa cu virus AH1

52 cazuri gripa A nesubtipat 130 cazuri gripa cu virus B

Managerul Spitalului „Matei Balş", prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe la Ministerul Sănătăţii, că diagnosticul de gripă este unul cât se poate de clar şi că nu mai este nevoie de alte teste pentru această afecţiune, deşi mulţi oameni tind să utilizeze această metodă.

Câţi copii sunt internaţi cu gripă la „Matei Balş” din Capitală Medicul a precizat că în prezent toate spitalele de pediatrie din Bucureşti trimit copiii la Institutul „Matei Balş” ca să fie testaţi de gripă. „Să intrăm într-un cadru natural şi să ne vedem de treaba noastră. În fiecare an este gripă. De ieri şi până astăzi, la 'Balş', au fost 141 de pacienţi. Toţi aveau gripă. Aseară, la ora 20,00, erau 50 de copii trimişi de la un spital din Bucureşti pentru test de gripă”, a adăugat Streinu Cercel. Gripa se tratează, potrivit acestuia, cu medicamente antivirale, unul dintre acestea fiind Osetamivir, care are efect în 24 de ore. „Am văzut acum că o serie de medici nu prescriu Osetamivir, că nu vor să prescrie. Că le-a spus cineva că nu au voie să scrie. Domnilor, hai să ne băgăm minţile în cap! Eu înţeleg medicina defensivă şi că fiecare să facă numai ce este în teritoriul lui, dar într-o astfel de situaţie toată lumea ar trebui să punem numărul pentru a limita răspândirea virusului. I-am dat Tamiflu/Osetamivir, i-am oprit manifestarea şi respectiv transmiterea virusului în populaţie"”, a conchis acesta.



Cum se manifestă gripa

Medicul arată că simptomele gripei sunt evidente, iart repetarea testelor pentru gripă nu este necesară. „Te doare capul, faci febră 39-40, te dor muşchii, te simţi ca şi cum ai fi bătut. Ai gripă! Nu ai nevoie de niciun test. Ai nevoie să stai acasă, să te izolezi, să suni medicul de familie şi să îi spui ce ai. El va spune: ai gripă clinic. Acum, moda asta că facem teste de dimineaţă, la prânz şi seara, bombardând camerele de gardă cu sute de pacienţi este o prostie. Nu facem decât să mutăm virusul de colo-colo. Ca atare, recomandarea mea clară este: staţi acasă, căutaţi-vă, sunaţi medicul de familie. Nu mai umblaţi după teste de gripă pentru că le faceţi degeaba! 80 la sută dintre ele sunt pozitive real şi 20% sunt fals negative. Ca atare, dacă aveţi un test fals negativ, ce o să spuneţi? Că nu aveţi gripă când aveţi şi nu vă trataţi?", a explicat Streinu-Cercel la Ministerul Sănătăţii.

Importanţa vaccinului antigripal

Totodată este util să nu mai amânăm luarea măsurilor necesare care se impun şi să repetăm teste pentru gripă. Diagnosticul de gripă este unul clar şi că nu mai este nevoie de alte teste pentru această afecţiune.

Medicul arată că refuzul vaccinării ne va duce în situaţia de a avea cât mai multe cazuri de gripă, multe foarte grave, cu afectare pulmonară severă. Gripa se tratează, potrivit acestuia, cu medicamente antivirale, unul dintre acestea fiind Osetamivir, care are efect în 24 de ore.