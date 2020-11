Managerul Spitalului „Marius Nasta“: Mă îngrijorează pacienţii care au simptome de COVID şi nu ajung să se testeze

„Este bine că suntem într-o zonă de platou. Asta mă bucură, dar presiunea pe ATI este la fel de mare. Mă îngrijorează pacienţii care au simptome de COVID, stau acasă, iau legătura direct cu medicii de familie şi nu ajung să se testeze, pe principiul «ştiu că am COVID, nu am gust sau miros, dar nu mă testez, că nu are rost să ajung la medici». Mi-aş dori foarte mult să înţeleagă că nevoia de testare este foarte mare. Cred că diagnosticul şi infecţia COVID se deplasează către case, indiferent că sunt în oraşe sau la sate şi acest lucru trebuie să arate nevoia de testare, măcar teste rapide”, a mai afirmat Mahler la Digi 24.



Declaraţiile lui Beatrice Mahler au venit în contextul în care autorităţile au anunţat astăzi, 27 noiembrie, 8.499 de cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore în România, după efectuarea a 36.649 de teste. Totodată, numărul deceselor este ridicat: 172 de persoane infectate au murit. Şi numărul pacienţilor internaţi în stare gravă la ATI este unul mare: 1.226.